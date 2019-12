Manchester United vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 Premier League 2019-2020

Partido importantísimo tendremos este jueves 26 de diciembre en la jornada 19 de la Premier League 2019-2020, cuando el Manchester United busque tomar un respiro en casa, saben que no pueden fallar cuando reciban a un Newcastle que intentará dar la sorpresa y salir con vida de su dura visita al Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Newcastle

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester United vs Newcastle en VIVO

El cuadro del Manchester United sigue con una temporada muy irregular, les urge empezar a ser constantes y más jugando en casa, dado que después de 18 fechas apenas han sido capaces de sumar 6 victorias, 7 empates y han sido vencidos en 5 ocasiones.

Los Red Devils vienen de un duro golpe el domingo pasado cuando les toco visitar al Watford siendo vencidos 2-0.

Por su parte, el Newcastle ha tenido una temporada irregular deambulando en media tabla, lejos de zona de descenso y con algunas aspiraciones europeas. Ellos suman 7 victorias, 4 empates y 7 descalabros.

Las Urracas vienen de un gran triunfo el sábado pasado cuando recibieron al Crystal Palace logrando doblegarlos con solitaria anotación de Miguel Almirón a 7 minutos del final.

Tanto el Manchester United como el Newcastle saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita buscar un buen cierre de año y un buen cierre de primera vuelta, en la tabla general encontramos a los Red Devils en la octava posición con 25 puntos, mismas unidades de las Urracas que son novenas en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Newcastle.

