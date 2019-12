West Ham vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Premier League 2019-2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Abrimos las emociones de este sábado 28 de diciembre en la jornada 20 de la Premier League 2019-2020, cuando el West Ham busque aprovechar su condición de local intentando sumar un triunfo para iniciar con el pie derecho esta segunda vuelta, pero recibirán a un Leicester City que intentará imponer su calidad en su visita al Estadio Olímpico de Londres.

Hora y Canal West Ham vs Leicester

Sede: Estadio Olímpico, Londres, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México, Inglaterra y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

West Ham vs Leicester en VIVO

El cuadro del West Ham ha tenido una campaña complicada viniendo a menos y metiéndose en serios problemas de descenso, por lo que en casa les urge levantarse, dado que en 18 partidos apenas suman 5 victorias, 4 empates y han perdido en 9 ocasiones.

Los Hammers vienen de una dura derrota el jueves pasado en el Boxing Day cuando visitaron al Crystal Palace en un choque en el que tomaron ventaja con gol de Robert Snodgrass, sin embargo los terminaron remontando para caer 2-1.

Por su parte, el Leicester City ha sido una de las sorpresas del actual torneo manteniéndose en la lucha entre los líderes. Ellos suman 12 victorias, 3 empates y han perdido en 4 ocasiones.

Los Foxes tampoco la pasaron bien en el Boxing Day el jueves pasado cuando recibieron al Liverpool en un duelo vital para sus aspiraciones de título, sin embargo terminaron goleados 0-4 resignándose a la lucha por el segundo puesto.

Tanto el West Ham como el Leicester saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita cerrar con todo el año y arrancar esta segunda vuelta con el pie derecho; en la tabla general encontramos a los Hammers en la posición 17 con 19 puntos, mientras que los Foxes se ubican en le tercer escalón con 39 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. West Ham vs Leicester.

West Ham vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Premier League 2019-2020