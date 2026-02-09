West Ham vs Manchester United EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 26 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El London Stadium será el escenario de un atractivo duelo de Premier League este martes por la noche, cuando West Ham United reciba a un Manchester United que atraviesa su mejor momento de la temporada. Ambos equipos llegan con confianza tras ganar el fin de semana y con objetivos claros: los Irons quieren salir definitivamente de la zona baja, mientras que los Red Devils apuntan de lleno a puestos de Champions League.

El Manchester United, bajo la dirección interina de Michael Carrick, ha encontrado estabilidad y contundencia. La victoria 2-0 ante el Tottenham fue la cuarta consecutiva, tras imponerse también a Arsenal, Manchester City y Fulham. El equipo ha marcado al menos dos goles en cada partido con Carrick y ha visto brillar a Bruno Fernandes, líder futbolístico y anímico. Además, los Diablos Rojos han anotado en sus últimos 14 encuentros en todas las competiciones y solo han perdido uno de sus últimos nueve partidos como visitantes, manteniéndose firmes en la pelea por el cuarto lugar.

El West Ham, por su parte, vive una clara mejoría con Nuno Espírito Santo. El triunfo 2-0 ante el Burnley confirmó una racha de cuatro victorias en cinco partidos, un contraste radical con su inicio de campaña. Jugadores como Crysencio Summerville y el recién llegado Taty Castellanos han dado un nuevo aire ofensivo, mientras que el arquero Mads Hermansen fue clave el fin de semana. Aun así, el gran problema de los Hammers sigue siendo su rendimiento en casa, donde solo han ganado uno de sus últimos 16 partidos de liga ante rivales de la Premier.

El antecedente reciente en el London Stadium favorece al West Ham, que ha vencido al United en las últimas tres visitas de los Red Devils. Sin embargo, el momento actual parece inclinar la balanza del lado visitante.

Pronóstico: West Ham United 1-2 Manchester United

Se espera un partido intenso y competitivo, pero el poder ofensivo del United y la influencia de Bruno Fernandes deberían marcar la diferencia para sellar la quinta victoria consecutiva del equipo de Carrick.

