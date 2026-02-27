Liverpool vs West Ham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 28 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

La lucha por los puestos de Premier League entra en un tramo decisivo y este sábado ofrece un choque de contrastes en Anfield. Liverpool FC recibe a West Ham United con objetivos muy distintos: los Reds buscan acercarse a la zona de Champions League, mientras que los Hammers pelean por salir del descenso.

Liverpool

El equipo de Arne Slot vive una temporada marcada por la irregularidad, pero también por el dramatismo. Ningún equipo ha protagonizado más goles en el minuto 90 o posterior que Liverpool este curso (13 en total), muchos de ellos decisivos. El último ejemplo fue el agónico 1-0 ante Nottingham Forest, definido en el 97’ por Alexis Mac Allister.

La realidad, sin embargo, dista mucho de la campaña anterior. A estas alturas del torneo pasado, Liverpool lideraba con amplia ventaja; hoy se encuentra sexto tras 27 jornadas, igualado en puntos con Chelsea y a solo tres de Manchester United, que ocupa la cuarta plaza.

Los Reds han ganado sus dos últimos compromisos ligueros por 1-0 y aspiran a enlazar tres victorias consecutivas sin encajar por primera vez desde el arranque del ciclo de Slot. Además, el historial ante West Ham es claramente favorable: solo una derrota en los últimos 19 enfrentamientos de liga (15 triunfos y tres empates), con siete victorias en los ocho más recientes.

Anfield, pese a algunos altibajos esta temporada (cuatro triunfos, tres empates y tres derrotas en casa), sigue siendo un escenario donde el peso histórico suele imponerse.

West Ham

La permanencia es el gran objetivo del conjunto londinense. Aunque marcha 18º y a dos puntos de la salvación, el rendimiento reciente invita al optimismo: 11 puntos en los últimos seis partidos, cifra que iguala lo conseguido en sus 18 anteriores.

En febrero han sumado cinco unidades, incluyendo una victoria ante Burnley y empates frente a Manchester United y Bournemouth. El equipo ha mostrado mayor equilibrio competitivo y llega con la intención de aprovechar cualquier margen.

Un dato táctico interesante: el 59% de sus goles en liga han llegado en la primera mitad, el porcentaje más alto del campeonato. En contraste, Liverpool es el equipo que menos proporción de goles anota antes del descanso. Un arranque fuerte podría ser clave para los Hammers.

Sin embargo, la historia pesa. West Ham solo ha ganado una vez en sus últimas 52 visitas ligueras a Anfield, y el contexto estadístico no favorece una sorpresa.

Pronóstico

West Ham ha mejorado y tiene argumentos para competir, especialmente si logra adelantarse temprano. No obstante, la necesidad europea de Liverpool, su dominio histórico en el duelo y la calidad individual en momentos decisivos inclinan la balanza hacia el conjunto local.

Podría ser un partido más cerrado de lo que indica la tabla, pero si los Reds mantienen su eficacia en los tramos finales, deberían imponer condiciones.

Pronóstico: Liverpool 2-1 West Ham United.

