New England Patriots vs Miami Dolphins EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 17 NFL 2019

¿Es esto una semana de descanso antes de la semana de descanso?

Los Patriots pueden conseguir la siembre número 2, y un pase gratis del fin de semana de comodines, con una victoria sobre Miami el domingo. Abrieron como favoritos de 16 puntos, y aniquilaron a los Dolphins en la Semana 2, venciéndolos 43-0 en el camino.

Aún así, los Patriots se han negado a tomar a su enemigo final de la AFC Este a la ligera.

«Si no ganamos, tenemos que jugar un juego extra», dijo Patrick Chung. «Así que vamos a encerrarnos aquí y enfocarnos y ver si podemos conseguir esto, porque es un juego de playoffs».

Hora y Canal Patriots vs Dolphins

Inicio: Domingo 29 de diciembre a las 10:00 a.m PT / 1:00 p.m. ET en Estados Unidos. 12:00 p.m en México.

TV: CBS en Estados Unidos y Fox Sports en México.

Spread: Patriots -16

New England Patriots vs Miami Dolphins en VIVO

¿Pueden los Patriots evitar la sorpresa?

Los Patriots deberían trapear el piso con Miami.

Aunque el equipo de Brian Flores ha mejorado desde el enfrentamiento de septiembre, no están en la categoría de New England.

Con los playoffs en juego, una derrota ante el último lugar los Dolphins en Foxborough sería la mayor decepción de la era de Bill Belichick. En ese sentido, el entrenador ha perforado una mentalidad de playoffs ya iniciada en la cabeza de sus jugadores.

«Entraremos en este juego simplemente sabiendo que si ganamos, tendremos la próxima semana libre», dijo Phillip Dorsett. «Así que eso es lo más importante en este momento». Ese adiós es básicamente una victoria de playoffs para nosotros y lo sabemos «.

«Sabemos cuál es su mentalidad», dijo Dorsett. «Vienen a intentar arruinar nuestra temporada. No podemos dejar que eso suceda. Así que tenemos que salir y igualar su intensidad «.

Ofensiva de Dolphins vs Defensiva de Patriots

– Fitz-Magic o caminar caminando?

Después de un inicio de 0-7 entre Ryan Fitzpatrick y Josh Rosen, Miami se decidió por el veterano de la fiesta o el hambre, y los resultados han sido notablemente mejores.

Con Fitzpatrick lanzándolo a tiempo completo, han ganado cuatro de sus últimos ocho.

«Siento que está trayendo mucho jugo a esa ofensiva», dijo Elandon Roberts. «Al igual que toda su carrera, ha estado trayendo mucho jugo a donde quiera que haya estado».

Dicho esto, los Patriots pusieron a Fitzpatrick en una licuadora en su primer duelo. Lanzó tres intercepciones, fue capturado cuatro veces y Flores lo colocó en la banca.

– ¿Alguien puede hacer algo corriendo la pelota?

Miami es el último de la liga en yardas por tierra, y su principal corredor es … Fitzpatrick.

Nadie más en la lista de los Dolphins ha acumulado 225 yardas en la temporada, y para obtener un impulso en Gillette, necesitarán comenzar su juego terrestre.

– ¿Volverá DeVante Parker a la isla Gilmore?

La mejor arma de Fitzpatrick fue la exclusión en la primera reunión entre los equipos.

Aunque fue atacado siete veces, Parker fue retenido sin una trampa. Con un pick-six en la victoria, Stephon Gilmore realmente atrapó más pases de Fitzpatrick.

Pero ha estado haciendo eso para ofensas toda la temporada.

Ofensiva de Patriots vs Defensiva de Dolphins

– ¿Puede Mohamed Sanu ponerse en marcha?

Los Patriots enviaron un segundo asalto para Sanu en octubre, y el veterano apareció en su segundo juego con el equipo, atrapando 10 pases y un touchdown en Baltimore.

¿Ya que?

Sanu no ha agarrado más de tres, y tiene 11 atrapadas en 23 objetivos en sus últimos cinco juegos. Si los Pats van a correr en la postemporada, necesitarán más de su receptor No. 2, y no hay mejor lugar para comenzar que Miami.

– ¿Puede el juego en ejecución mantener su impulso?

Ya sea que prefiera yardas contra (400) o puntos permitidos (31.3), Miami es la peor defensa de la liga.

¿Puede la ofensiva de los Patriots capitalizar y continuar gelificando contra un oponente terrible?

El juego de carrera mostró signos de mejoría en la victoria del domingo pasado sobre los Bills: Sony Michel recogió 96 yardas en 21 acarreos, y lo que es más importante, pudieron seguir corriendo la pelota en situaciones evidentes.

– ¿Se mantendrán saludables?

Primera ronda Bye o no, con ocho jugadores cuestionables, los Patriots harían bien en limitar el desgaste que llevan.

Aunque Belichick rara vez descansa a los jugadores, especialmente a Brady, un comienzo rápido podría forzar la mano del entrenador. Con Brady, Julian Edelman y Marcus Cannon golpeados, Jarett Stidham y las copias de seguridad serían bienvenidas en la segunda mitad.