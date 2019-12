Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 17 NFL 2019

El título de NFC West está en juego el domingo por la noche en el CenturyLink Field cuando los Seattle Seahawks reciban a los San Francisco 49ers. Estos dos equipos se encontraron en la semana 10 en el Levi’s Stadium cuando Seattle ganó, 27-24 en tiempo extra, con un gol de campo de 42 yardas de Jason Myers. Ambos equipos están lidiando con algunas lesiones clave, por lo que esta será la batalla final de desgaste frente a una audiencia de televisión nacional para el último partido de la temporada regular.

Seattle (11-4) tuvo un duro domingo por la tarde cuando los Cardenales los vencieron por completo, 27-13. La línea de batalla de scrimmage fue una pérdida total; Chandler Jones y la línea defensiva de Arizona fueron dueños de la línea ofensiva de Seattle durante toda la tarde. El tackle izquierdo Duane Brown se estaba recuperando de un procedimiento de rodilla a principios de semana, y su ausencia contra los Cardenales se hizo grande. Chris Carson fue la última lesión importante en la sala de corredores, y ahora está fuera de temporada con una fractura de cadera. La falta de producción de Tyler Lockett y DK Metcalf fue preocupante, ya que el dúo se combinó para una sola recepción para 12 yardas. Finalmente, Kenyan Drake fue demasiado para una defensa agotada de los Seahawks, y su carrera de touchdown de 80 yardas dio inicio a una actuación de 166 yardas que le permitió a Arizona mantener un nivel saludable de equilibrio en la ofensiva.

Mientras tanto, San Francisco (12-3) ganó otro salvaje el sábado por la noche, ya que su victoria por 34-31 sobre los Rams los llevó un paso más cerca de un campeonato NFC West. Jimmy Garoppolo completó 16 de 27 pases para 248 yardas, un touchdown y dos intercepciones. Esas estadísticas no eran buenas en la superficie, pero cuando necesitaba hacer una jugada en la unidad ganadora del juego, subió dos veces en tercera y 16 con jugadas de gran pase. Esas conversiones llevaron al eventual gol de campo ganador de 33 yardas de Robbie Gould en la jugada final del juego. La defensa hizo un buen trabajo al ralentizar el juego de carrera de los Rams al permitir solo 72 yardas. Jared Goff tuvo cierto éxito al lanzar la pelota, ya que completó 27 de 46 pases para 323 yardas, dos touchdowns y una intercepción.

Hora y Canal Seahawks vs 49ers

Hora: domingo 29 de diciembre a las 5:20 p.m PT / 8:20 p.m. ET en Estados Unidos. 7:20 p.m en México.

TV: NBC en Estados Unidos. ESPN en México.

Spread: 49ers -3

Tres cosas para mirar

1. Los receptores abiertos de los Seahawks vs la secundaria de 49ers

Uno de los elementos más perturbadores de la actuación de la ofensiva de Seattle el domingo pasado fue la incapacidad del núcleo receptor para hacer cualquier tipo de jugadas significativas. El ala cerrada Jacob Hollister fue el receptor principal contra los Cardenales con cinco atrapadas para 64 yardas, lo que no es lo suficientemente bueno para este ataque aéreo. Tyler Lockett, DK Metcalf y el resto de los receptores abiertos deben separarse el domingo para proporcionar una amenaza legítima del pase hacia adelante. La secundaria de San Francisco debería ver esta semana como una oportunidad de oro para jugar una gran cobertura de prensa y convertir esto en una batalla de voluntad y determinación en los pases. Ayudará tener un Richard Sherman más saludable, ya que habrá tenido otra semana de recuperación de su lesión en los isquiotibiales. Emmanuel Moseley y el resto de la secundaria deberían estar en condiciones de crear una rotación o dos que podrían romper el juego de pelota el domingo por la noche.

2. Jimmy Garoppolo vs Defensa de Seattle

Comienza con cuidar el fútbol para Garoppolo el domingo por la noche. No puede permitirse el lujo de ser imprudente con el fútbol y aprovechar lo que la defensa de los Seahawks le dará. Garoppolo completó 24 de 46 pases para 248 yardas, un touchdown, una intercepción y un par de balones sueltos en la Semana 11 cuando estos dos equipos se unieron por primera vez. La capacidad de simplemente tirar la pelota cuando no haya jugadas no habrá un ganador esta semana, ya que generalmente es más seguro jugar en el campo en juegos de altas apuestas. Si Garoppolo puede hacerse cargo del balón y encontrar al ala cerrada George Kittle y al receptor abierto Emmanuel Sanders con algunos pases fáciles, los preparará para el éxito durante toda la noche. La defensa de los Seahawks podría recuperar algunos refuerzos ya que se espera que Jadeveon Clowney y Shaquill Griffin practiquen esta semana. Quandre Diggs todavía está en el aire mientras trata de regresar de una lesión en el tobillo, y si de alguna manera puede regresar al campo, eso será un gran impulso para la secundaria de Seattle.

3. El regreso del»Modo Bestia»

Con todas las lesiones causadas por el corredor, los Seahawks volvieron con su viejo amigo Marshawn Lynch para regresar y, junto con Robert Turbin, tratar de estabilizar el ataque con la mano corta. Lynch, por todas las cuentas, se ha mantenido en muy buena forma, y ​​ha declarado que tiene «asuntos pendientes» en Seattle. La capacidad de Lynch de realizar un par de carreras de calidad con una gran cantidad de físico encenderá a este equipo y a la multitud. Habrá desafíos para Lynch, ya que la línea ofensiva sigue sin el tacle izquierdo Duane Brown, lo cual es un gran problema en contra de un feroz frente defensivo de San Francisco. Sin embargo, no se sorprenda si Lynch encuentra una manera de entrar y proporcionar algún nivel de producción en el gran escenario de «Sunday Night Football» y NBC; Será un gran teatro para los fanáticos del fútbol en todas partes.

Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers en VIVO

Los Seahawks proporcionarán un mejor esfuerzo que la semana pasada contra Arizona, ya que definitivamente no estaban completamente concentrados. Sobrevivir a la ola temprana de emoción de la multitud con el regreso de Lynch será importante para los 49ers. Este juego debe ser lo suficientemente competitivo como para mantenerse en equilibrio en la segunda mitad. Al final, los 49ers ganarán la línea de batalla de scrimmage a medida que avanza el juego, y desgastarán a Seattle tarde. San Francisco encontrará una manera de hacer el trabajo y asegurar el título de NFC West junto con la ventaja de local en los Playoffs de NFC.

Predicción: 49ers 31, Seahawks 23