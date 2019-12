El Liverpool dio un golpe de autoridad sumando una nueva victoria al doblegar 1-0 a los Wolves en la jornada 20 de la Premier League 2019-2020.

Desde el arranque del partido fue el Liverpool el que tomó las riendas, Mohamed Salah tuvo las primeras oportunidades con disparos sin demasiado peligro, los minutos pasaban sin claridad ante unos Wolves bien parados atrás, al 29 Sadio Mane sacó disparo peligroso, parecía que al descanso no había goles, hasta que al 43 Adam Lallana sirvió a Mane que no perdonó el 1-0, al 45+3 Pedro Neto fulminó a Allison para poner el empate, pero tras una revisión en el VAR se anuló por una fuera de lugar milimétrico. Para el segundo tiempo los Wolves salieron con todo en los primeros minutos, aunque el Liverpool logró recuperarse y recuperó el control, pero no había claridad, al 72 Raúl Jiménez ingresó a la cancha y al 83 estuvo cerca de prenderla pero la defensa rechazó, al 87 Moutinho también lo intentaba, pero los goels no llegaron.

Con esta victoria el Liverpool arribó a 55 puntos como líder, mientras que los Wolves se estancaron en 30 unidades en el séptimo puesto. Los Reds recibirán al Sheffield el jueves, un día antes los Lobos visitarán al Watford. Liverpool 1-0 Wolves.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Liverpool vs Wolves 1-0 Premier League 2019-2020