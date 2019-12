Manchester City vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Premier League 2019-2020

Tweet on Twitter

Continuamos con la actividad de este primer día del año con la jornada 21 de la Premier League 2019-2020, cuando el Manchester City busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo en la lucha por el segundo puesto, pero recibirán a un Everton que intentará salir con vida de su dura visita al Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Everton

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México, Centroamérica y Reino Unido. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester City vs Everton en VIVO

El cuadro del Manchester City ha cumplido con un buen torneo manteniéndose como un rival a vencer, aunque la realidad es que el título prácticamente se les ha ido de las manos, dado que en 20 jornadas suman 13 triunfos, 2 empates y han perdido en 5 ocasiones.

Los Ciudadanos vienen de una buena victoria el domingo pasado cuando recibieron al Sheffield logrando doblegarlos 2-0 con anotaciones del Kun Aguero y Kevin De Bruyne.

Por su parte, el Everton ha tenido un torneo irregular peleando en media tabla e intentando mejorar con la llegada de Carlo Ancelotti. En 20 fechas suman 7 victorias, 4 empates y 9 partidos perdidos.

The Toffees viene de una buena victoria el sábado pasado cuando visitaron al Newcastle logrando doblegarlos 1-2 con doblete de Dominic Calvert-Lewin.

Tanto el Manchester City como el Everton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita arrancar el año con el pie derecho; en la tabla general encontramos a los Ciudadanos en la tercera posición con 41 puntos, mientras que The Toffees marcha décimo con 25 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Everton.

