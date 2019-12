Watford vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Premier League 2019-2020

Buen partido nos espera este miércoles 1 de enero en la ornada 21 de la Premier League 2019-2020, cuando el Watford busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita seguir en la lucha por la salvación, pero recibirán a unos Wolves que intentarán volver a la senda de la victoria en su visita al Vicarage Road.

Hora y Canal Watford vs Wolves

Sede: Vicarage Road, Watford, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Reino Unido, México y Centroamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Watford vs Wolves en VIVO

El cuadro del Watford ha tenido una campaña complicada en la lucha por el no descenso. Después de 20 jornadas apenas han sido capaces de sumar 3 victorias, 7 empates y han sido derrotados en 10 ocasiones, por lo que en casa no pueden fallar.

Los Hornets vienen de una gran victoria el sábado pasado cuando recibieron al Aston Villa logrando un contundente 3-0 con doblete de Troy Deeney y uno más de Ismaila Sarr.

Por su parte, los Wolves han sido una de las revelaciones en la actual temporada en la lucha por competencias europeas, pero saben que no pueden aflojar. Ellos suman 7 triunfos, 9 empates y apenas han perdido en 4 ocasiones.

Los Lobos vienen de un duro golpe el domingo pasado cuando visitaron al Liverpool en un choque cerrado, pero en el que terminaron cayendo 1-0 tras anulárseles un gol por un fuera de lugar muy cerrado.

Tanto el Watford como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita iniciar el año con el pie derecho; en la tabla general encontramos Hornets en la penúltima posición con 16 puntos, mientras que los Lobos son séptimos con 30 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Watford vs Wolves.

