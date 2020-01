Atlético de Madrid vs Levante EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 Liga Española 2019-2020

Tweet on Twitter

Partido importantísimo tendremos este sábado 4 de enero arrancando el año y cerrando la primera vuelta de la Liga Española 2019-2020, cuando el Atlético de Madrid busque llevarse el triunfo en la lucha por mantenerse en carrera por el título, pero tendrán que recibir a un Levante que intentará salir con vida de su visita al Wanda Metropolitano.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Levante

Sede: Estadio Wanda Metropolitano, Madrid, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia y Venezuela. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: beIN Sports en Estados Unidos. beIN LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Atlético de Madrid vs Levante en VIVO

El cuadro del Atlético de Madrid ha tenido una buena temporada «a secas» manteniéndose entre los líderes pero rezagándose en la lucha por el título, después de que en 18 jornadas suman 8 victorias, 8 empates y 2 partidos perdidos, en casa no pueden fallar.

Los Colchoneros cerraron el año con el pie derecho hace un par de semanas cuando visitaron al Betis logrando doblegarlos 1-2 con goles de Ángel Correa y Álvaro Morata.

Por su parte, el Levante ha tenido un torneo irregular deambulando en media tabla, aunque lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo. Ellos suman 8 triunfos, 2 empates y 8 partidos perdidos en 18 fechas.

Los Granotas también cerraron el año 2019 con el pie derecho el 22 de diciembre cuando recibieron al Celta de Vigo logrando vencerlos 3-1 con doblete de Roger Marti y uno más de Borja Mayoral.

Tanto el Atlético de Madrid como el Levante saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en este arranque de año; en la tabla general encontramos a los Colchoneros en la cuarta posición con 32 puntos, mientras que los Granotas son novenos con 26 unidades en esta Liga Española. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Levante.

