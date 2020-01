Wolves vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2019-2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 4 de enero en la tercera ronda de la FA Cup 2019-2020, cuando los Wolves busquen aprovechar su condición de local para sumar la victoria que les de la clasificación, pero tendrán que recibir a un Manchester United que saldrá a imponer su jerarquía en el Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Manchester United

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: BT Sport en Reino Unido. ESPN en México y Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Wolves vs Manchester United en VIVO

El cuadro de los Wolves ha tenido una buena campaña en términos generales en la Premier League donde se ubican en la séptima posición, sin embargo llegan dolidos, dado que el miércoles pasado les toco visitar al Watford sufriendo una dura derrota 2-1.

Los Lobos tienen el objetivo de volver a hacer un gran papel en esta FA Cup, recordando que en la campaña pasada lograron meterse hasta las semifinales donde cayeron de manera muy dolorosa ante el Watford en tiempos extra. En aquella edición Raúl Jiménez terminó como subcampeón de goleo.

Por su parte, el Manchester United está teniendo un torneo decepcionante en la Premier League teniendo que conformarse con un quinto puesto. El miércoles pasado visitaron al Arsenal siendo vencidos 2-0.

Los Red Devils se metieron hasta los cuartos de final de esta misma competencia en la edición pasada donde quedaron eliminados justamente a manos de los Lobos, por lo que intentarán tomar revancha.

Tanto los Wolves como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita seguir su camino en la competencia, hay que recordar que no hay margen de error, el vencedor estará en la cuarta ronda y el perdedor quedará eliminado. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Manchester United.

Wolves vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2019-2020