Houston Texans vs Buffalo Bills EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver NFL Comodines 2020

Antes de que los Buffalo Bills y los Houston Texans se enfrentaran a sus enemigos de la Semana 17, sus destinos de playoffs ya estaban alineados. Los campeones del sur de la AFC, Texans (10-6) quedaron atrapados en el puesto número 4 debido a la victoria de Kansas City más temprano en el día y los Bills (10-6) ya habían tenido el puesto número 5 antes del fin de semana.

Con sus respectivas postemporadas en el horizonte, ambos equipos mantuvieron a los titulares fuera de sus finales de la temporada regular, haciendo que cada juego fuera algo inútil, excepto por los Titanes de ganar o irse a casa. Deshaun Watson y DeAndre Hopkins de Houston figuraron como activos contra Tennessee pero nunca vieron el campo, mientras que Laremy Tunsil, Kenny Stills, J.J. Watt y Will Fuller estaban inactivos, pero esperaban volver a los playoffs. Josh Allen de Buffalo no regresó después de un primer cuarto sin goles contra los Jets cuando Frank Gore tomó asiento después de la primera mitad. Si bien ambos equipos aún tienen problemas de lesiones persistentes antes del Wild Card Weekend, es seguro decir que tanto Houston como Buffalo han estado esperando ansiosamente este juego durante algún tiempo.

Hora y Canal Texans vs Bills

Comienzo: sábado 4 de enero a la 1:35 p.m PT / 4:35 p.m. ET en Estados Unidos. 3:35 p.m en México.

TV: ESPN / ABC en Estados Unidos. ESPN en México.

Spread: Texans -2.5

Tres cosas para mirar

1. El regreso de J.J. Watt

Watt ha regresado oficialmente para los Houston Texans. El tres veces jugador defensivo del año de la NFL fue retirado formalmente de la reserva de lesionados y colocado en la lista activa esta semana después de practicar durante la semana 17. Watt se perdió los últimos ocho juegos debido a un desgarro del músculo pectoral sufrido antes de Halloween en la semana 8 .

Si bien el regreso de uno de los mejores jugadores de esta generación es una gran bendición para Houston, todavía es justo preguntarse cuán efectivo será Watt después de una ausencia tan larga, especialmente porque no estaba exactamente incendiando el mundo en los juegos que jugó esta temporada. Durante las primeras ocho semanas de esta temporada, Watt registró solo cuatro capturas, cuatro tacleadas para una pérdida y 24 tacleadas en total.

El coordinador defensivo, Romeo Crennel, quedó impresionado con el rendimiento de práctica de su estrella defensiva la semana pasada, pero todavía está usando la precaución sobre cómo lo usará en el partido de desempate del sábado. Crennel dijo el martes que Watt probablemente solo se utilizará en situaciones de pases apresurados, como terceras oportunidades y en situaciones de dos minutos.

No importa el condicionamiento de Watt después de un despido tan largo, su presencia solo puede ayudar a una defensa de los Texanos que está cerca del fondo en todas las categorías defensivas, incluidos los sacos (23.5, empatados en el puesto 26).

2. Josh Allen

Estamos a punto de averiguar si Allen está listo para dar el siguiente paso en su desarrollo de quarterback. En pocas palabras, los equipos no pueden ganar en la postemporada sin un juego de mariscal de campo superior a la media y durante toda la segunda temporada de Allen ha sido muy promedio. El sábado, la persona que llama por segundo año desde Wyoming tiene la oportunidad de voltear esa narrativa sobre una defensa en contra de los tejanos que ocupa el puesto 28 en defensa total, 26 en primeros intentos permitidos y ya ha cedido más de 1,900 yardas por tierra.

Allen tendrá sus oportunidades de disparar contra la secundaria de Houston que se ha agotado durante toda la temporada, pero tendrá que ser más preciso de lo que ha demostrado este año. De todos los jugadores que han lanzado pases en la NFL esta temporada, Allen ocupa el 50º en porcentaje de finalización (58.8). En lanzamientos de 20 yardas o más, está completando solo el 26.5 por ciento de sus pases para un 28º mejor QBR de 36.8.

Si los tejanos pueden limitar que los Bills tomen tiros en el campo, Allen aún tendrá oportunidades de mover las cadenas contra Houston usando su atletismo y sus piernas. Los Texans han permitido que los mariscales de campo adversarios acumulen 5.6 yardas por intento de carrera esta temporada, el segundo peor en la liga. Y Allen ha liderado la liga en yardas por tierra y touchdowns desde situaciones difíciles desde que ingresó a la NFL el año pasado. Busque a Allen para despegar del bolsillo, especialmente en terceros intentos, cuando ha recogido 17 primeros intentos con sus piernas esta temporada.

3. Delito de los Texans con o sin Will Fuller

La ofensiva de Houston ha sido tan inconsistente y frustrante como tratar de ser amigo de tu ex. Algunos días son súper dulces y emocionantes, anotando puntos en racimos y lanzando la pelota por todo el campo. Otros días, son frustrantes, no le devuelven las llamadas con demasiados triples y se dominan en el primer trimestre.

Gran parte del comportamiento ofensivo errático de los tejanos se debe a la incertidumbre que rodea a Fuller. El receptor abierto de grandes jugadas ha estado dentro y fuera de la alineación durante toda la temporada y sus ausencias han sido palpables. Con él en la alineación, los Texans promedian 298 yardas aéreas por juego, 26.3 puntos, y tienen un récord de 8-3. Sin Fuller, los números de Houston caen en picado a 158 yardas aéreas por juego, 19.6 puntos y una marca de 2-3. El estado de Fuller para el sábado es incierto, ya que se perdió el final de la temporada regular de la semana pasada con una lesión en la ingle que sufrió en la semana 16.

El impacto de Fuller comienza con la velocidad y su capacidad para tomar la cima de los campos defensivos opuestos con grandes ganancias y abrir el centro del campo para DeAndre Hopkins. Si Fuller está fuera contra Buffalo, busque a los Bills para cambiar de su defensa de zona típica a hombre a hombre para cubrir Hopkins, principalmente usando la esquina de bloqueo Tre’Davious White en el objetivo principal de los Texans.

Houston Texans vs Buffalo Bills en VIVO

Gran parte de este juego se reducirá a cuán cohesivos son los Texans con tantos jugadores listos para regresar después de estar sentados la semana pasada o de regresar de una lesión, especialmente en el lado ofensivo del balón contra la defensa anotadora de los Bills. Si Watson y sus receptores pueden encontrar su ritmo temprano, a diferencia de lo que han hecho durante toda la temporada, me gustan sus posibilidades de pasar a la próxima semana.

Predicción: Texans 22, Bills 18