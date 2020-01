Alavés vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 Liga Española 2019-2020

Abrimos las emociones de este domingo 5 de enero siguiendo con la jornada 19 de la Liga Española 2019-2020, cuando el Alavés busque iniciar el año con el pie derecho, pero tendrá una dura prueba al recibir a un Betis que llega motivado listo para salir con el botín en su visita al Estadio de Mendizorroza.

Hora y Canal Alavés vs Betis

Sede: Estadio de Mendizorroza, Alavés, España

Hora: 4:00 pm de España. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Alavés vs Betis en VIVO

El cuadro del Alavés ha tenido una campaña complicada luchando por no caer en posiciones de descenso, dado que en las 18 jornadas previas apenas han sumado 5 victorias, 4 empates y han sido derrotados en 9 duelos, por lo que les urge reaccionar en casa.

Los Babazorroz tuvieron un cierre de año complicado hace un par de semanas cuando visitaron al Barcelona siendo claramente vencidos 4-1.

Por su parte, el Betis ha tenido un torneo irregular deambulando en media tabla, necesitan apretar este año si quieren llegar a competencias europeas. Ellos suman 6 triunfos, 5 empates y han perdido en 7 duelos.

Los Béticos parecían venir en paso ascendente, pero su cierre de año fue complicado al ser vencidos en casa 1-2 por el Atlético de Madrid en un duelo donde compitieron de buena manera.

Tanto el Alavés como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Babazorros en la quinceava posición con 19 puntos, mientras que los Béticos marchan treceavos con 23 unidades en esta Liga Española. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Alavés vs Betis.

Alavés vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 Liga Española 2019-2020