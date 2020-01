Aston Villa vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 Premier League 2019-2020

Buen partido tendremos este domingo 12 de enero siguiendo con la fecha 22 de la Premier League 2019-2020, cuando el Aston Villa busque dar la sorpresa y quedarse con el triunfo cuando reciban a un Manchester City que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Villa Park.

Hora y Canal Aston Villa vs Manchester City

Sede: Villa Park, Birmingham, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Aston Villa vs Manchester City en VIVO

El cuadro del Aston Villa ha tenido una campaña complicada que los tiene luchando con todo por la salvación, pero llegan motivados, dado que en la jornada pasada vencieron 2-1 al Burnley para colocarse con 6 victorias, 3 empates y han perdido en 12 ocasiones.

Los Villanos tuvieron actividad a media semana en la ida de las semifinales de la Carabao Cup donde visitaron al Leicester City firmando un buen empate 1-1 con anotación de Frederic Guilbert.

Por su parte, el Manchester City se ha olvidado prácticamente del título, pero todavía tiene que luchar por el subliderato. En la jornada pasada doblegaron 2-1 al Everton para colocarse con 14 victorias, 2 empates y apenas 5 descalabros.

Los Citizens también tuvieron actividad a media semana en la Carabao Cup donde visitaron al Manchester United logrando un claro triunfo 1-3 con goles de Bernardo Silva, Riyad Mahrez y un autogol.

Tanto el Aston Villa como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren llevarse la victoria en la lucha por sus objetivos, aunque los Ciudadanos son claros favoritos, en la tabla general marchan terceros con 44 puntos, mientras que los Villanos se ubican en el puesto 17 con 21 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Aston Villa vs Manchester City.

Aston Villa vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 Premier League 2019-2020