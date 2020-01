[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales Real Madrid vs Atlético de Madrid 0(4)-0(1) Supercopa de España 2020

Tweet on Twitter

El Real Madrid tuvo que irse hasta los penales para proclamarse campeón de la Supercopa de España 2019-2020 al vencer al Atlético de Madrid tras un empate 0-0 en 120 minutos.

El partido arrancó de manera pareja, con algunas oportunidades sin mucha claridad, al 15 Sergio Ramos perdió un balón dentro del área pero Joao Felix no pudo aprovechar, al 17 Álvaro Morata sacó disparo que pasó cerca, el Atlético de Madrid empezó a dominar, Héctor Herrera cumplía con un gran papel en media cancha, pero la realidad es que tampoco generaban peligro al ataque, así, tras 45 minutos se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo, en los primeros minutos Luka Jovic sacó un paro de disparo que pasaron muy cerca, pero tras eso no hubo mucho más que contar, algunos disparos peligrosos como al 78 cuando Álvaro Moarata exigió a Courtois, pero los goles no llegaban.

Arrancó el primer tiempo con ligero dominio del Real Madrid que tenía la pelota, pero tampoco había peligro, mientras que Atlético de Madrid esperaba alguna oportunidad, pero tras 15 minutos no había daño. Para el segundo tiempo la tónica e mantenía con algunas oportunidades, el Real Madrid estuvo cerca al 111 pero Oblak salvó en un par de oportunidades, 4 minutos después Morata se iba mano a mano ante Courtois pero fue derribado por Fede Valverde que se fue expulsado sellando así el empate en 120 minutos.

Dani Carvajal abrió la serie con el 1-0, mientras que Saúl Ñíguez falló su disparo. Para el segundo tiro Rodrygo puso el 2-0 y Thomas Partey venía a fallar para prácticamente sentenciar a los Colchoneros. Luka Modric ponía el 3-0, Kirian Trippier mantenía con vida al Atlético, pero Sergio Ramos puso el 4-1 final.

