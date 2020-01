El Manchester United sufrió, pero logró imponer su condición de local y jerarquía al vencer 1-0 a los Wolves en el Replay de la tercera ronda de la FA Cup 2019-2020.

El partido arrancó con ligero dominio de los Wolves que al 7 tuvieron la primera clara con un buen enganche de Raúl Jiménez que ya no pudo definir frente al arco, dos minutos después Jiménez parecía asistir para el 0-1, sin embargo hubo una mano que anuló la jugada, poco a poco el Manchester United empezó a emparejar el trámite, al 28 Juan Mata estuvo muy cerca, pero 2 minutos después Dendoncker sacó cabezazo que reventó el poste, los Red Devils apretaron, pero al descanso se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo el duelo cayó en un bache, no había claridad, solamente pases y juego sin peligro en las áreas, fue hasta el 67 cuando Martial sirvió a Juan Mata que frente al arco no perdonó para el 1-0, los Lobos tuvieron que irse con todo, pero el empate no llegó.

Así, el Manchester United firmó su boleto a la cuarta ronda dejando a los Wolves eliminados de la FA Cup. Los Red Devils visitarán al Liverpool el domingo, un día antes los Lobos visitarán al Southampton, ambos por la Premier League. Manchester United 1-0 Wolves.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Manchester United vs Wolves 1-0 FA Cup 2019-2020