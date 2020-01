Southampton vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Premier League 2019-2020

Gran partido tendremos este sábado 18 de enero abriendo la jornada 23 de la Premier League 2019-2020, cuando el Southampton busque aprovechar su condición de local para llevarse el triunfo al recibir a unos Wolves que llegan dolidos, pero con hambre de volver a ganar en su visita al St Mary’s Stadium.

Hora y Canal Southampton vs Wolves

Sede: St Mary’s Stadium, Southampton, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Southampton vs Wolves en VIVO

El cuadro del Southampton ha tenido una campaña irregular deambulando en media tabla, dado que después de 22 jornadas suman 8 victorias, 4 empates y han sido vencidos en 10 ocasiones.

Los Santos llegan muy motivados, dado que en la jornada pasada fueron una de las sorpresas al vencer 1-2 al Leicester City con anotaciones de Stuart Armstrong y Danny Ings, por lo que intentarán crear una buena racha.

Por su parte, los Wolves no han tenido el arranque de año que hubiesen deseado. En la jornada pasada recibieron al Newcastle firmando un pobre empate 1-1 que los dejó con 7 victorias, 10 empates y 5 partidos perdidos, les urge volver a ganar.

Los Lobos tuvieron actividad a media semana siguiendo con su mal momento al quedar eliminados de la FA Cup tras perder 1-0 en su visita al Manchester United.

Tanto el Southampton como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita tomar un respiro y luchar por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a los Saints en la doceava posición con 28 puntos, mientras que los Lobos, de Raúl Jiménez, son séptimos con 31 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Southampton vs Wolves.

Southampton vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Premier League 2019-2020