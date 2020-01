Milán vs Torino EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa de Italia 2019-2020

Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este martes 28 de enero en los Cuartos de Final de la Copa de Italia 2019-2020, cuando el Milán busque aprovechar su condición de local para sumar la victoria que les de el boleto a semifinales, pero recibirán a un Torino que saldrá decidido a sorprender en San Siro.

Hora y Canal Milán vs Torino

Sede: Estadio San Siro, Milán, Italia

Hora: 8:45 pm de Italia. 1:45 pm de México y Centroamérica. 2:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Canal: ESPN en México, Argentina y el resto de Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Milán vs Torino en VIVO

El cuadro del Milán está teniendo una campaña algo irregular en la Serie A donde luchan por competencias europeas, aunque es un hecho que desde la llegada de Zlatan Ibrahimovic las cosas han mejorado. El viernes pasado visitaron al Brescia logrando vencerlos con solitaria anotación de Ante Rebic.

Il Diavolo logró su boleto a estos cuartos de final tras dejar fuera al SPAL en la ronda pasada logrando vencerlos con un claro 3-0 con anotaciones de Kryzsztof Piatek, Samu Castillejo y Theo Hernández.

Por su parte, el Torino está teniendo una temporada irregular en la Serie A deambulando en media tabla, pero llegan golpeados, dado que el sábado pasado recibieron al Atalanta sufriendo una estrepitosa caída, por lo que tienen mucho que mejorar.

El Toro tuvo un duelo sumamente cerrado en los octavos de final donde se midieron al Genoa en un choque en el que igualaron 1-1 en 90 minutos para irse a tiempos extra donde sufrieron la expulsión de Soualiho Meite, aun así, aguantaron para irse hasta los penales donde finalmente se quedaron con el triunfo 5-3.

Tanto el Milán como el Torino saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita firmar su boleto a las semifinales, hay que recordar que no hay margen de error, el vencedor avanzará y el perdedor quedará eliminado, por lo que no suelen haber claros favoritos. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Milán vs Torino.

