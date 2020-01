Liverpool vs Southampton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Premier League 2019-2020

Gran partido tendremos este sábado 1 de febrero en la jornada 25 de la Premier League 2019-2020, cuando el Liverpool busque aprovechar su condición de local para seguir con su impresionante paso rumbo al título, pero recibirán a un Southampton que saldrá motivado listo para sorprender en Anfield.

Hora y Canal Liverpool vs Southampton

Sede: Anfield Stadium, Liverpool, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Inglaterra. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Liverpool vs Southampton en VIVO

El cuadro del Liverpool ha tenido una campaña espectacular que los tiene prácticamente con el título de la Premier en la bolsa al sumar 23 victorias y un empate en 24 jornadas, por lo que intentarán seguir con ese espectacular paso.

Los Reds tuvieron actividad a media semana en su partido pendiente donde visitaron al West Ham logrando aumentar su marca al vencerlos 0-2 con goles de Mohamed Salah y Alex Oxlade-Chamberlain.

Por su parte, el Southampton está cumpliendo con un buen torneo intentando competir por competencias europeas. En la jornada pasada lograron vencer 0-2 al Crystal Palace para colocarse con 9 victorias, 4 empates y 11 partidos perdidos.

The Saints tuvo por última vez el sábado pasado en la cuarta ronda de la FA Cup donde, con gol de Sofiane Boufai a 3 minutos del final, lograron empatar 1-1 ante el Tottenham para irse al Replay.

Tanto el Liverpool como el Southampton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos, aunque claramente los Reds son favoritos al ser líderes absolutos con 70 puntos, mientras que los Saints son novenos con 31 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Southampton.

Liverpool vs Southampton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Premier League 2019-2020