Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Super Bowl LIV (54) 2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

El Super Bowl LIV termina la temporada número 100 de la NFL con un enfrentamiento que entrelaza el pasado y el futuro de la liga. Los Kansas City Chiefs están en el gran juego por primera vez en 50 años; también son la mitad del primer enfrentamiento del Super Bowl del deporte en 1967 contra los Packers. Los San Francisco 49ers no hicieron su primer Super Bowl hasta 1982, pero lo ganaron cinco veces en seis intentos; Ninguna franquicia con tres o más apariciones tiene un mejor historial. Solo los Cowboys (ocho veces) han aparecido más como representantes del deporte en la NFC.

Ambos equipos también están luchando para agarrar la antorcha y brillar una vez más mientras el deporte pasa a una nueva era. Los Patriots no están luchando por el campeonato por primera vez desde 2016; en cambio, es Patrick Mahomes, de 24 años, quien está en el centro del escenario sobre Tom Brady, de 42 años. El MVP de la NFL 2019 tiene un conjunto talentoso de jóvenes jugadores de habilidad a su alrededor (Travis Kelce, Tyreek Hill, Sammy Watkins) recién entrando en su mejor momento mientras construyen una de las ofensas más potentes en la historia de la NFL. Un año después de perder una moneda en el Juego de Campeonato de la AFC, literalmente, este grupo está buscando dar el siguiente paso y entregar al entrenador en jefe Andy Reid el primero de lo que podrían ser varios trofeos del Super Bowl.

Los 49ers, mientras tanto, todavía traen al fantasma de Brady a este juego en la forma de su antiguo respaldo, Jimmy Garoppolo. A Jimmy G no se le pidió hacer mucho en el Juego de Campeonato de la NFC, lanzando solo ocho pases para 77 yardas mientras los 49ers estrangulaban a los Packers a través de un ataque dominante. Pero es el intercambio de Garoppolo lo que provocó un cambio radical en una franquicia de los 49ers que había tenido problemas durante partes de la última década; incluyendo la postemporada, tiene marca de 21-6 desde que se convirtió en el mariscal de campo titular del equipo. Garoppolo ha traído la tradición ganadora de los Patriots y una mentalidad de primer equipo que los Patriots han llevado a seis títulos propios del Super Bowl.

Esta postemporada, Raheem Mostert se ha convertido en una estrella emergente para complementar las armas ofensivas de Garoppolo, corriendo para 220 yardas en el Juego de Campeonato de la NFC. El corredor no reclutado es el único jugador en la historia de la NFL en correr para más de 200 yardas y cuatro touchdowns en un juego de playoffs. Una actuación repetida casi con certeza le otorgaría a los 49ers su primera victoria en el Super Bowl en este siglo después de obtener cinco en una carrera dominante de 1982-95.

¿Los 49ers ofenderán a la banda junto con una defensa All-Star (Richard Sherman, Dee Ford, Nick Bosa) para finalmente encontrar una manera de detener la marcha de Mahomes a través de las defensas opuestas? ¿O será este año el que los Chiefs y Reid finalmente superen décadas de casi fallas y marchen al trofeo del campeonato de la NFL?

Los Chiefs y Niners se han enfrentando 13 veces antes; San Francisco tiene una ventaja de 7-6, pero Kansas City ha ganado tres de los últimos cuatro. Como juegan en conferencias opuestas, esta es naturalmente su primer enfrentamiento de postemporada.

Hora y Canal Super Bowl LIV: 49ers vs Chiefs

Kickoff: domingo 2 de febrero a las 3:30 p.m PT / 6:30 p.m. ET en Estados Unidos. 5:30 p.m en México.

Dónde: Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida)

TV: FOX en Estados Unidos. ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. Televisa Deportes y Azteca Deportes en México.

Spread: Chiefs -1.5

Tres cosas para mirar

1. Patrick Mahomes vs. Los Cuatro Frontales de los 49ers

Después de que una rotura de rodilla rota ralentizó su retozo de temporada regular, Mahomes está de vuelta en su mejor momento durante una carrera de playoffs que lo vio lanzar para ocho touchdowns y sin intercepciones mientras produce un Rating de QB de 131.5 en dos juegos. Recuperó al equipo de un déficit inicial de 24-0 contra los Texans, anotando 21 puntos en un lapso de 3:24 en el segundo cuarto para inyectar la confianza necesaria para el regreso.

Lo más importante, Mahomes fue libre de rotación y fue capturado solo dos veces en dos juegos de postemporada para una pérdida total de solo dos yardas. Sus pies se convirtieron en el punto de inflexión, de hecho, en un Juego de Campeonato de la AFC que se mantuvo en equilibrio hasta su carrera de touchdown de 27 yardas, después de evitar un saqueo y múltiples tacleadas en el campo, catapultó a los Chiefs a una ventaja de 21-17 justo antes medio tiempo. Ha sido una increíble actuación de dos juegos que probablemente le habría valido a Mahomes un segundo asentimiento MVP consecutivo si no fuera por su lesión y recuperación de mitad de temporada, lo suficiente como para darle a la rival de la conferencia Lamar Jackson la ventaja para la temporada en general.

¿Cómo se detiene a uno de los jugadores más intimidantes de la NFL? Sencillo. Evita que Mahomes salga del bolsillo. Con la rodilla completamente curada, lideró a los Chiefs con 106 yardas por tierra en la postemporada y puede convertir cualquier jugada de una pérdida de 10 yardas en una carrera de touchdown. Debes enviar a varios muchachos tras él, presionar temprano y hacer que el primer tackle cuente.

Es mas facil decirlo que hacerlo. ¿verdad? Pero si hay algún equipo equipado para al menos tener una oportunidad, podrían ser los 49ers. Su sala de línea defensiva incluye cinco selecciones de draft de primera ronda. El equipo terminó empatado en quinto lugar en la NFL con 48 capturas y fue sexto con 27 comida para llevar. Esa última estadística es probablemente la más importante; debes forzar a Mahomes a que se meta en la rara rotación que cambia el juego si es un tiroteo ofensivo. Para la defensa, es un entendimiento que te vas a quemar; tienes que poder apagar el fuego de cuatro alarmas lo suficiente cuando es importante para mantener tu ofensiva en el juego.

«Nos encanta el desafío», dijo el ala defensiva de los 49ers, DeForest Buckner, al Miami Herald. «Para ser los mejores, tenemos que vencer a los mejores. Ese es el desafío que nos encanta ver. Si estás en este juego y crees que será un paseo por el parque, este no es el juego para a ti. Tienes que amar el desafío. Tenemos a los muchachos en la sala para hacerlo «.

2. La apresurada defensa de Kansas City vs Raheem Mostert y Compañía

Los Chiefs tendrán que lidiar con Mostert, rebosante de confianza después de una actuación histórica. Su defensa fue solo 26 en la NFL contra la carrera esta temporada después de permitir 126.8 yardas por juego. Los 49ers tienen 5-1 cuando tienen una carrera de jugador para más de 100 yardas. Además, tenga en cuenta que la única razón por la que Mostert tuvo su oportunidad es porque Tevin Coleman se separó del hombro la semana anterior contra los Vikings. ¿Si Coleman puede jugar el domingo del Super Bowl? Es un ataque rápido de 1-2 que ha quemado las defensas opuestas durante esta corta postemporada a un ritmo histórico.

Y todavía. Este equipo pareció encontrar algo en sus juegos de postemporada, limitando al gran Derrick Henry a 69 yardas en el Juego de Campeonato de la AFC. Después de permitir 162 yardas por tierra en su final de temporada regular contra los Chargers, han mantenido a sus dos oponentes de postemporada en 94 y 85 yardas, respectivamente.

«Estuvimos jugando con arrogancia antes [de detener a Henry] y jugamos con arrogancia después», dijo el ala defensiva de los Chiefs Frank Clark esta semana. «[Henry] era solo otro jugador. Tenía que pagar el alquiler. Todos tienen que pagar el alquiler».

La confianza, por supuesto, solo puede llegar tan lejos. La defensa sería ayudada por algunos ataques rápidos de los Jefes temprano; aun así, no esperes que los 49ers abandonen la carrera en ningún momento. Es lo que los trajo aquí.

3. Jimmy Garoppolo y el arma secreta de los 49ers en el juego de pases: George Kittle

No se equivoquen: Garoppolo sigue siendo una parte vital de la ofensiva de los 49ers. Y si se quita la carrera, o si los 49ers se retrasan temprano, lo buscarán para provocar un ataque aéreo que pueda tener el mejor ala cerrada después de Rob Gronkowski.

De hecho, este Super Bowl puede ser un momento en el que descubramos cuán cerca está George Kittle de superar a Travis Kelce como el mejor ala cerrada activa del juego.

Claro, Kelce atravesó la defensa de los Texans para acumular 134 yardas y tres touchdowns contra los Texans hace dos semanas. Pero una mirada más cercana a los últimos seis juegos de la temporada regular, una vez que Kittle regresó de una lesión, muestra que el ala cerrada de los 49ers está defendiendo su caso.

Tenga en cuenta que Kittle logró esto con una variedad de dolencias, incluido un labrum desgarrado que afirmó haber tenido desde 2018 en el podcast Pardon My Take de Barstool Sports. Nadie desde Gronkowski ha encontrado una manera de separarse, incluso con el doble equipo o la cobertura ajustada que Kittle recibe a menudo.

¿Y en cuanto al propio Garoppolo? Con ese bajo yardas de postemporada, la gente olvida la razón por la que fue tan codiciado en primer lugar. El jugador de 28 años terminó octavo en la liga en calificación de pasador (102.0), tercero en yardas por intento (8.4) y empató en quinto lugar en touchdowns (27). Esa no es una línea estadística de un tipo que un equipo está tratando de ocultar detrás de un ataque apresurado.

«Ganamos 48-46 en Nueva Orleans», dijo Kittle a los periodistas esta semana. «Creo que eso se clasifica como un tiroteo. Tuvo dos juegos consecutivos de tercero y 16 para vencer a los Rams. Creo que lanzó la pelota bastante bien contra Seattle para asegurar la ventaja de local. Así que sí, la gente puede mantener dudo de él, supongo. No lo haré. No apuesto contra jugadores realmente buenos «.

Factor X: Demonios del Super Bowl desde la línea lateral

Se ha escrito mucho sobre Andy Reid, el entrenador más ganador en la historia de la NFL en no tener un campeonato de liga. Los seis entrenadores por encima de él en la lista tienen un promedio de casi cinco; ninguno de ellos tiene menos de dos.

El domingo marcará la segunda aparición de Reid en el Super Bowl; el primero fue un desastre no mitigado. Su antiguo equipo, los Eagles, perdió 24-21 ante los Patriots en un juego que perdieron en el último cuarto sin sentido de urgencia. Nadie olvidará la forma pausada en que el mariscal de campo Donovan McNabb manejó un ejercicio de dos minutos tarde, agotando el reloj en casi cuatro minutos en un recorrido de 13 jugadas que borró cualquier posibilidad de un regreso.

¿Se puede dejar atrás el pobre historial de gestión del reloj de Reid? Tan recientemente como en 2017, fue culpado de una serie de errores que le costaron a los Chiefs en una derrota por 22-21 Wild Card en Tennessee. En cierto modo, parece que las estrellas se alinearon para Reid en esta carrera de playoffs; No Patriots, un Campeonato de la AFC en casa a pesar de la segunda posición, enfrentamientos favorables contra lo que posiblemente fue la división más débil de la conferencia (AFC Sur). Es difícil decir que si Reid no puede hacerlo ahora, no tendrá otra oportunidad debido a la juventud de los jugadores principales de los Chiefs. Pero sin duda es su mejor oportunidad hasta la fecha.

Por otro lado, el entrenador en jefe de los 49ers, Kyle Shanahan, tiene la oportunidad de expiar su histórica derrota como coordinador ofensivo de los Falcons. Después de construir una ventaja de 28-3 en el tercer cuarto del Super Bowl LI, Shanahan vio cómo la ofensiva se desmoronaba en el último cuarto cuando los Patriots pudieron empatarla, y luego ganaron el juego en tiempo extra 34-28. Los pasos en falso incluyeron una pérdida de 23 yardas después de que los Falcons llegaron a los Patriots 22 con 4:40 restantes en el juego, ocho arriba y aparentemente en posición para patear un gol de campo que congelaría el juego. En cambio, dos decisiones cuestionables condujeron a capturas en jugadas de pases, elecciones que finalmente deshicieron a los Falcons cuando algunas simples carreras en el medio probablemente lo habrían congelado.

Ambos hombres sienten el dolor de esos momentos; solo uno podrá reescribir su narrativa personal el domingo por la noche.

Super Bowl 54 EN VIVO

La defensa de los 49ers terminó el año segundo en la NFL en yardas totales, lideró la liga en defensa de pases y permitió solo 19.4 puntos por juego. Volvieron a sus formas ganadoras en la postemporada, permitiendo 10 y 20 puntos, respectivamente.

Pero la potente ofensiva de los Chiefs me recuerda al mejor juego de la NFL de la temporada regular: 49ers-Saints. Y para todas las grandes jugadas defensivas realizadas ese día, en ambos lados, el resultado final fue un tiroteo de 48-46 que ayudó a poner a los 49ers en esta posición. (Habrían sido el sembrado No. 5 y jugaron tres juegos consecutivos como visitantes en los playoffs con una derrota).

Sospecho que hay otro tiroteo ofensivo aquí, uno que se reduce a quién tiene la pelota por última vez. Los Chiefs van a encontrar una manera de anotar; Mahomes se asegura de eso. Y los 49ers no han tenido problemas para anotarse, anotando 26 puntos o más contra la competencia de calidad en cinco de sus últimos seis concursos.

Todo se suma a un lanzamiento de monedas del Super Bowl, uno en el que una simple rotación o el último en tener la pelota marcará la diferencia. ¿No es ese el movimiento pendular que merece la NFL después de la fiesta de los Patriots-Rams del año pasado? Qué manera tan apropiada de terminar la temporada número 100, armado con un histórico espectáculo de fuegos artificiales del Super Bowl ofensivamente que está destinado a reducirse a los últimos segundos.

Predicción: Chiefs 27-24 49ers