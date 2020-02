Tweet on Twitter

El Necaxa logró una muy valiosa victoria 2-0 sobre el Puebla en la fecha 4 del Torneo Clausura 2020.

El partido arrancó de manera complicada para el Necaxa dado que apenas al minuto 3 Hugo González tuvo que salir lesionado, tras eso Puebla buscaba tomar las riendas aprovechando el desconcierto local, pero no había mucha claridad en ningún área, fue hasta el 35 cuando Mauro Quiroga apareció de cabeza poniendo el 1-0, pero tras revisarse en el VAR se anuló por una falta previa, parecía que la descanso nos íbamos con el empate, sin embargo al 45+4 Mauro Quiroga ahora si apareció para poner el 1-0, ahora el VAR lo ayudó dado que en primera instancia se anuló por fuera de lugar, pero luego fue validado. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía, un duelo sin mucha oportunidades ni claridad, pero la calidad del Necaxa se hizo presente al 59 cuando Quiroga sacó disparo desviado, la pelota llegó a Ricardo Chávez que no perdonó el 2-0, Puebla intentó reaccionar, pero no tuvo mucho que hacer.

Con esta victoria el Necaxa arribó a 7 puntos como sublíder y un partido pendiente, mientras que Puebla se estancó con 3 unidades. Los Rayos tendrán actividad a media semana en duelo pendiente donde recibirán al Monterrey, mientras que La Franja también tendrá actividad el martes recibiendo al América. Necaxa 2-0 Puebla.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Necaxa vs Puebla 2-0 Jornada 4 Torneo Clausura 2020