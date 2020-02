El América sufrió un durísimo y sorpresivo descalabro en casa 3-1 a manos de Juárez en la jornada 4 del Torneo Clausura 2020.

El partido no pudo arrancar de peor manera para el América, dado que no se cumplía todavía el primer minuto cuando Jorge Sánchez se fue expulsado por una dura entrada sobre Mauro Fernández, a partir de ahí Juárez tomó las riendas del juego, a los 10 minutos Memo Ochoa se vistió de héroe con una gran atajada a Gustavo Velázquez, sin embargo en la siguiente jugada un grave error del arquero americanista le permitió a Diego Rolán poner el 0-1, los Bravos dominaban totalmente a las Águilas y al 20 Dario Lezcano llegó a cerrar la pinza para el 0-2, las Águilas se veían superadas, fue hasta el 40 cuando Giovani dos Santos tuvo su oportunidad, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo las cosas empezaron parejas, pero poco a poco el América empezó a tomar las riendas, Juárez empezó a defenderse, aunque en contragolpes era peligroso exigiendo a Ochoa, finalmente al 75 Luis Fuentes apareció de cabeza para el 1-2, 5 minutos después Ochoa tuvo una gran atajada manteniendo vivas a las Águilas, pero el empate no llegó y al 90 Bruno Romo apareció para el 1-3 final.

Con esta victoria Juárez arribó a 7 puntos dejando al América en 4 unidades. En actividad de la fecha 5 de la Liga MX, los Bravos recibirán a Necaxa el domingo, mientras que las Águilas visitarán a Puebla el miércoles en duelo pendiente de la jornada 1. América 1-3 Juárez.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles América vs Juárez 1-3 Jornada 4 Torneo Clausura 2020