León vs Necaxa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

La jornada 8 del torneo Clausura 2026 en la Liga MX trae un duelo clave en la parte media-baja de la tabla. Club Leon recibirá a Club Necaxa este sábado 28 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio Nou Camp, en un choque que puede marcar el rumbo inmediato de ambos conjuntos.

León, urgido de regularidad

El equipo esmeralda ocupa el puesto 16 con apenas cuatro puntos, una cosecha que lo mantiene bajo presión en el arranque del campeonato. Su diferencia de goles (5 a favor y 9 en contra) evidencia problemas defensivos, aunque el reciente triunfo 2-1 ante Santos Laguna supuso un respiro tras una racha negativa.

En casa, León ha mostrado dos caras: una victoria y una derrota en sus dos presentaciones. La misión de Nacho Ambriz es clara: consolidar la mejoría mostrada en la última jornada y convertir el Nou Camp en un fortín. El técnico apuesta por un enfoque táctico flexible, buscando mayor equilibrio entre líneas y contundencia en los momentos clave.

Necaxa, competitivo fuera de casa

Los Rayos llegan décimos con nueve puntos, situados en la zona media de la tabla. Su rendimiento como visitante ha sido uno de sus puntos fuertes, con dos victorias en tres salidas, lo que demuestra personalidad lejos de Aguascalientes.

No obstante, el 0-3 sufrido ante Toluca en la jornada anterior dejó dudas, especialmente en el aspecto defensivo. Con un balance goleador de 9-8, Necaxa ha mostrado mayor eficacia ofensiva que León, pero también cierta fragilidad atrás. Martín Varini buscará explotar las debilidades defensivas del rival y mantener la solidez mostrada en sus salidas anteriores.

Claves del partido

Factor local: León necesita aprovechar el impulso anímico tras su última victoria.

León necesita aprovechar el impulso anímico tras su última victoria. Ataques productivos: Ambos equipos han mostrado capacidad para generar peligro.

Ambos equipos han mostrado capacidad para generar peligro. Defensas vulnerables: Las cifras indican que el gol puede estar presente en ambas porterías.

Pronóstico

Aunque Necaxa ha sido competitivo como visitante, León llega con la motivación de haber roto su mala racha y con la urgencia de sumar para salir del fondo de la tabla. En un duelo que promete intensidad y oportunidades en ambas áreas, el conjunto local podría imponer condiciones.

Pronóstico: Club León 2-1 Club Necaxa.

Recomendación adicional: ambos equipos marcarán.

Last modified: febrero 28, 2026