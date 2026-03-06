Necaxa vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡Duelo de contrastes en Aguascalientes! La Jornada 10 del Clausura 2026 nos presenta un enfrentamiento clave en el Estadio Victoria: los Rayos del Necaxa reciben a unos Pumas que llegan tras perder su paso invicto. ¿Podrá el equipo del Rayo propinarle su segunda derrota a los universitarios?

Necaxa llega con la urgencia de sumar para no alejarse de los puestos de reclasificación. Han mostrado destellos de buen fútbol, pero la falta de contundencia en casa les ha costado puntos valiosos. Este viernes necesitan que su ofensiva despierte si quieren abollarle la corona al invicto.

Por su parte, los Pumas viven un buen momento. Con 4 victorias, 4 empates y una sola derrota, se mantienen como uno de los rivales más sólidos del torneo, aunque justamente vienen de caer a media semana siendo superados 3-2 por el Toluca. Su orden defensivo y la capacidad de reacción que mostraron en su último duelo los ponen como los favoritos, pero saben que el Victoria siempre es una aduana complicada para los equipos capitalinos.

Es un partido de mucha estrategia: la desesperación de Necaxa contra la paciencia de Pumas. Mi pronóstico es que los universitarios mantienen el paso, pero sufriendo. Gana Pumas 2-1. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se mantiene el invicto o hay sorpresa en Aguascalientes?

Last modified: marzo 6, 2026