Written by: abril 11, 2026 Liga MX Clausura 2026

Querétaro vs Necaxa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Liga MX Clausura 2026

Querétaro vs Necaxa

¡Se acabó el margen de error en la Corregidora! Este sábado, los Gallos Blancos de Querétaro se juegan su última carta ante los Rayos del Necaxa en una Jornada 14 que arde y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Aquí no hay medias tintas: este torneo no tiene Play-In, así que o entras entre los mejores ocho, o te vas a casa y para ambos las oportunidades se acaban.

Querétaro llega en el lugar 16 con 12 puntos; saben que necesitan ganar absolutamente todo lo que queda para soñar con el milagro. Vienen de rescatar un empate ante Juárez, pero ante su gente, hoy solo sirve sumar de a tres.

Del otro lado, el Necaxa llega con el cuchillo entre los dientes. Están en el noveno puesto con 16 unidades, respirándole en la nuca a la zona de clasificación directa. Tras vencer a Mazatlán, los Rayos saben que un triunfo en Querétaro los podría catapultar al Top 8, pero un descuido los dejaría fuera de la fiesta grande. 

¿Podrá el Gallo cantar en casa o los Rayos darán la estocada final?

Nuestro pronóstico: Un partido de mucha garra y pocos espacios. Empate 1-1. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: abril 11, 2026
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