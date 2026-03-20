Necaxa vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡Arranca la Jornada 12 de la Liga MX! Este viernes, el Necaxa recibe a los Xolos de Tijuana en un duelo clave por la clasificación y aquí te decimos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Rayos llegan con la urgencia de romper una racha de más de un mes sin conocer la victoria, pero la tarea no será nada fácil ante un ‘Xolaje’ que viene encendido.

El equipo hidrocálido se encuentra en la posición 14 y llega tras un empate sin goles ante Puebla, donde además perdieron a Kevin Rosero por expulsión. El Victoria ha sido una aduana complicada para los de casa, sumando apenas un triunfo en lo que va del torneo, por lo que hoy deben hacer pesar su estadio sí o sí.

Por su parte, los Xolos de Tijuana llegan con la moral por las nubes tras golear 3-0 al León. Con un Kevin Castañeda en plan estelar y el olfato goleador de Diego Abreu, los fronterizos buscan su segundo triunfo al hilo como visitantes para meterse a la pelea por la clasificación.

¿Podrá el Necaxa electrocutar a los Xolos o Tijuana morderá de nuevo fuera de casa?

Nuestro pronóstico: Será un partido muy cerrado. Empate 1-1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 20, 2026