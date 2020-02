Tigres vs Chivas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Torneo Clausura 2020

Tweet on Twitter

Partidazo entre equipos necesitados tendremos este sábado 8 de febrero en la jornada 5 del Torneo Clausura 2020, cuando los Tigres busquen aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita tomar un respiro, pero tendrán que recibir a unas Chivas que no pueden fallar en su visita al Estadio Volcán.

Como llegan los equipos

El cuadro de los Tigres ha tenido un arranque de campaña titubeante, su fútbol se ha visto muy mal y sus números son muestra clara de eso, dado que en 4 jornadas suman una victoria, un empate y han perdido en un par de ocasiones.

La UANL viene de un duro golpe en la jornada pasada cuando les toco visitar a Pachuca siendo vencidos 2-0, a pesar de que Nahuel Guzmán había detenido un penal.

Por su parte, las Chivas también han tenido un inicio de campaña algo irregular, dado que a pesar de mantenerse invictos únicamente han ganado un partido y han empatado en los restantes 3 juegos.

El Guadalajara viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron al Atlético San Luis en un choque donde fueron claramente dominados, aun así llegaron al minuto 90 con la ventaja 1-2, con goles de la Chofis López y Oribe Peralta, sin embargo los terminaron igualando en tiempo de reposición.

Tanto los Tigres como las Chivas saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita tomar un respiro y demostrar que están para cosas importantes, el objetivo de ambos es la liguilla, todavía queda camino por recorrer, pero necesitan sumar de a tres.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 28 de julio en la jornada 2 de la campaña pasada en el Akron. En aquel choque el Guadalajara se llevó un gran triunfo 2-0 con goles del Pollo Briseño y Alan Pulido, aprovechando que la UANL jugó con 10 desde el 23′ por la expulsión de Carlos Salcedo.

Hora y Canal Tigres vs Chivas

El juego entre Tigres vs Chivas se estará disputando en punto de las 19:00, 7:00 pm, hora local de Nuevo León y del centro de México; en Estados Unidos iniciará a las 5:00 pm del Pacífico y a las 8:00 pm del Este.

La transmisión del partido Chivas vs Tigres en VIVO para la televisión será en exclusiva por Canal 5 en TV Abierta y por ESPN y Afizzionados en cable para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Tigres vs Chivas en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán con todo por la victoria, no hay margen de error si no quieren empezar con las críticas desde el mismo arranque de campaña. En los pronósticos la UANL es favorita, pero el Guadalajara intentará mantenerse invicto. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Tigres vs Chivas.

