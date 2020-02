Norwich vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Premier League 2019-2020

Tweet on Twitter

Seguimos con las emociones de este sábado 15 de febrero en la jornada 26 de la Premier League 2019-2020, cuando el Norwich City busque dar la gran campanada que les permita tomar un respiro al recibir a un Liverpool que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Carrow Road.

Hora y Canal Norwich vs Liverpool

Sede: Carrow Road, Norwich, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Norwich vs Liverpool en VIVO

El cuadro del Norwich ha tenido una campaña complicada que parece tenerlos condenados a perder la categoría, necesitarán un gran cierre si quieren salvarse, dado que en 25 fechas apenas suman 4 victorias, 6 empates y han sido vencidos en 15 ocasiones.

Los Canarios vienen de un buen empate en la jornada pasada cuando les toco visitar al Newcastle aguantando la presión para un 0-0 final, pero saben que necesitan sumar de a tres para aspirar a salvarse.

Por su parte, el Liverpool está teniendo una temporada realmente espectacular que los tiene con el título prácticamente en la bolsa al sumar 24 triunfos y un empate en 25 fechas.

Los Reds vienen de golear 4-0 al Southampton en la jornada pasada con doblete de Mohamed Salah, mientras que en su último choque el pasado 4 de febrero, por el Replay de la FA Cup, lograron vencer 1-0 al Shrewsbury Town a pesar de haber jugado con un plantel totalmente juvenil.

Tanto el Norwich como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de ganar y dar un paso en la pelea por sus objetivos que son diametralmente opuestos; en la tabla general encontramos a los Canarios en el último puesto con 18 puntos, mientras que los Reds son líderes con 73 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Norwich vs Liverpool.

