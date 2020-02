Barcelona vs Getafe EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 Liga Española 2019-2020

Partidazo sumamente atractivo nos espera este sábado 15 de febrero en la jornada 24 de la Liga Española 2019-2020, cuando el Barcelona busque sumar una nueva victoria que les permita mantenerse en carrera por el título, saben que no pueden fallar cuando reciban al Getafe que llega motivado listo para sorprender en su visita al Camp Nou.

Como llegan los equipos

El cuadro del Barcelona ha tenido una campaña buena en términos generales manteniéndose en la pelea por el liderato, pero es una realidad que su fútbol no convence y tiene mucho que mejorar. En 23 jornadas suman 15 victorias, 4 empates y han sido vencidos en 4 ocasiones.

Los Blaugranas vienen de una sufrida y polémica victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Betis viniendo de atrás en un par de ocasiones para finalmente llevarse el triunfo 2-3 con goles de Frenkie de Jong, Sergio Busquets y Clément Lenglet.

Por su parte, el Getafe ha tenido una gran temporada siendo una de las revelaciones al luchar por un puesto en la próxima Champions League, pero no puede aflojar. En 23 fechas suman 12 triunfos, 6 empates y 5 partidos perdidos.

Los Azulones vienen de un grandísimo triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Valencia dando un golpe de autoridad al aplastarlos 3-0 con doblete de Jorge Molina y uno más de Jaime Mata.

Tanto el Barcelona como el Getafe saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Blaugranas como sublíderes con 49 puntos, mientras que los Azulones marchan terceros con 42 unidades en esta Liga Española.

Estos dos equipos se vieron las caras por última vez el pasado 28 de septiembre en la primera vuelta de la campaña en el Coliseum Alfonso Pérez. En aquel choque los Blaugranas se llevaron el triunfo 0-2 con goles de Luis Suárez y Junior Firpo.

Hora y Canal Barcelona vs Getafe

El juego entre Barcelona vs Getafe se estará disputando en punto de las 16:00, 4:00 pm, de España; en Estados Unidos iniciará a las 7:00 am del Pacífico y 10:00 am del Este. Otros horarios son:

México Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:00 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:00 am

Bolivia y Venezuela: 11:00 am

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 12:00 pm

La transmisión del partido Getafe vs Barcelona en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de beIN LaLiga en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por beIN Sports. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Barcelona vs Getafe en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que llegan de un buen triunfo decididos a dar un golpe de autoridad. En los pronósticos los Blaugranas son favoritos al estar en casa y tener un plantel más poderoso, sin embargo los Azulones llegan motivados e intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Getafe.

Barcelona vs Getafe EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 Liga Española 2019-2020