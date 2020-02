Cagliari vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 Serie A 2019-2020

Tweet on Twitter

Partido entre equipos necesitados nos espera este domingo 16 de febrero continuando con la jornada 24 de la Serie A 2019-2020, cuando el Cagliari busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los meta a la pelea por competencias europeas, pero recibirán a un Napoli que también llega urgido de ganar en su visita a la Arena Cerdeña.

Hora y Canal Cagliari vs Napoli

Sede: Arena Cerdeña, Cagliari, Cerdeña, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en México y Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Cagliari vs Napoli en VIVO

EL cuadro del Cagliari ha tenido una buena campaña en términos generales manteniéndose en la pelea por competencias europeas, sin embargo saben que no pueden aflojar y menos jugando en casa. Después de 23 fechas suman 8 victorias, 8 empates y han sido vencidos en 7 ocasiones.

I Rossoblu viene de una dura derrota en la jornada pasada cuando les toco visitar al Genoa siendo superados 1-0.

Por su parte, el Napoli ha sido una de las decepciones en el actual torneo peleando muy lejos de los primeros puestos. En la jornada pasada cayeron de manera increíble, en casa, 2-3 ante el Lecce para colocarse con 8 triunfos, 6 empates y 9 partidos perdidos.

Gli Azzurri tuvo actividad a media semana en la ida de las semifinales de la Coppa de Italia donde visitaron al Inter de Milán logrando un gran tirunfo con solitaria anotación de Fabián Ruiz, en duelo donde el Chucky Lozano otra vez se quedó en la banca.

Tanto el Cagliari como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a I Rossoblu en la octava posición con 32 puntos, mientras que Gli Azzurri marcha onceavo con 30 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Cagliari vs Napoli.

