El Real Madrid sufrió un durísimo empate 2-2 ante el Celta de Vigo en la jornada 24 de la Liga Española 2019-2020.

El partido arrancó de gran manera para el Celta de Vigo, dado que apenas a los 7 minutos Fiódor Smólov los puso al frente, a partir de ahí el Real Madrid tuvo que empezar a presionar, al 15 Casemiro estuvo cerca, Gareth Bale también se quedó cerca al 39, pero los Celestes no renunciaron al ataque y al 42 Aidoo se quedó muy cerca del segundo, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas corría el minuto 7 cuando Marcelo sirvió a Toni Kroos que no perdonó el empate, el Real Madrid tomó el control y al 65 un penal le permitió a Sergio Ramos poner el 2-1, parecía que los Merengues se perfilaban al triunfo, sin embargo al 85 Santi Mina logró el empate, 2 minutos después Karim Benzema reventó el poste para firmar la igualada.

Con este empate el Real Madrid arribó a 53 puntos como líder en solitario, pero apenas un punto arriba del Barcelona, mientras que el Celta de Vigo, de Néstor Araujo, arribó a 21 unidades saliendo de la zona de descenso. Los Merengues visitarán al Levante el próximo martes en la jornada 25 de LaLiga. Real Madrid 2-2 Celta.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Real Madrid vs Celta 2-2 Liga Española 2019-2020