Houston Dynamo vs LA Galaxy EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 MLS 2020

Partido sumamente atractivo tendremos este sábado 29 de febrero en la jornada 1 de la MLS 2020, cuando el Houston Dynamo busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita demostrar que estarán para grandes cosas, pero tendrán que recibir al LA Galaxy que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al BBVA Compass Stadium.

Hora y Canal Houston Dynamo vs LA Galaxy

Sede: BBVA Compass Stadium, Houston

Hora: 12:30 pm PT / 3:30 pm ET en Estados Unidos. 2:30 pm de México.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Houston Dynamo vs LA Galaxy en VIVO

El cuadro del Houston Dynamo arranca una nueva campaña con la misión de mejorar lo hecho en la temporada pasada donde quedaron eliminados en el rol regular. Entre sus refuerzos destacados están Víctor Cabrera, Marco Maric y Darwin Quintero, pero sufrieron la baja de DaMarcus Beasley, Romell Quioto y Juan David Cabezas.

El Houston tuvo varios duelos de pretemporada cerrando el 8 de febrero con una aplastante victoria 5-0 sobre el RGV FC Toros.

Por su parte, el LA Galaxy también tiene el objetivo de mejorar lo hecho en la temporada pasada donde quedaron fuera en las semifinales de la Conferencia. Para ello se hicieron de buenos refuerzos destacando la llegada del Chicharito Hernández que será la gran figura, sin embargo sufrieron la baja de Zlatan Ibrahimovic y Uriel Antuna, entre otros.

Los Ángeles tuvieron también tuvieron varios amistosos de preparación, el último fue el pasado 22 de febrero igualando 1-1 ante el Chicago Fire, una semana antes habían caído 2-1 ante Toronto.

Tanto el Houston Dynamo como LA Galaxy saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita arrancar la temporada con el pie derecho, realmente no hay un claro favorito porque no sabemos que esperar, pero parece que el Galaxy tiene un plantel más poderoso. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Houston Dynamo vs LA Galaxy.

