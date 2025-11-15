América vs LA Galaxy EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

Fútbol Mexicano

En plena Fecha FIFA de noviembre, las Águilas del Club América aprovecharán la pausa del calendario para mantener ritmo competitivo antes de los Cuartos de Final del Apertura 2025, donde enfrentarán a los Rayados de Monterrey. Su rival será el LA Galaxy, vigente campeón de la MLS, en un duelo amistoso que se disputará en Los Ángeles.

A pesar del carácter amistoso, el partido tiene gran interés: América quiere llegar en ritmo a la Liguilla y LA Galaxy busca cerrar un año irregular con una buena presentación ante uno de los gigantes del futbol mexicano.

🦅 ¿Cómo llega el América al amistoso?

América cerró el torneo regular como cuarto lugar general con 34 puntos, logrando clasificarse de manera directa a la Liguilla y evitando la fase de Play-In. Sin embargo, su último partido dejó sensaciones mixtas: cayó ante Toluca, actual campeón del futbol mexicano, en el Estadio Nemesio Diez, recinto donde también perdió la Final del Clausura 2025.

Con más de dos semanas sin actividad oficial antes de los Cuartos de Final, André Jardine pretende que su equipo no pierda ritmo ni intensidad, por lo que este amistoso llega en un momento ideal.

❌ Bajas del América por Fecha FIFA

El conjunto azulcrema no contará con varios jugadores habituales debido a convocatorias con sus selecciones:

Brian Rodríguez

Rodrigo Aguirre

Kevin Álvarez

Luis Malagón

Entre otros

Esto abrirá espacio para que varios suplentes y jóvenes tengan minutos ante un rival exigente.

⭐ ¿Cómo llega LA Galaxy al partido?

El LA Galaxy, pese a haber conquistado la MLS la temporada anterior, vivió una campaña para el olvido en 2025. El conjunto angelino terminó penúltimo en la Conferencia Oeste, quedando sin posibilidades de clasificar a los Playoffs.

Su última presentación en liga fue una victoria 2-1 ante Minnesota United, con goles de Matheus Nascimento y Joseph Paintsil, pero no fue suficiente para evitar una campaña decepcionante.

Además, la MLS ya trabaja con el anuncio del nuevo calendario, que alineará sus temporadas con las ligas europeas, lo cual ha generado cambios y ajustes en todos los equipos.

❌ Bajas y dudas del LA Galaxy

El técnico Greg Vanney afronta el amistoso con múltiples ausencias:

Marco Reus : descartado por desgaste

: descartado por desgaste John Nelson y Joseph Paintsil : en duda

: en duda Ruben Ramos, Harbor Miller, Matheus Nascimento y Edwin Cerrillo: descartados

Por ello, el entrenador analizará rotaciones y priorizar la recuperación física de sus futbolistas.

📅 América vs LA Galaxy: Fecha, sede, horario y TV

📆 Fecha: Sábado 15 de noviembre

🏟 Sede: Dignity Health Sports Park, Los Ángeles

⏰ Horario:

8:30 PM – Tiempo de México

6:30 PM – Pacífico

9:30 PM – Este

📺 Dónde ver en México y EE. UU:

TUDN

ViX Premium

🔍 Claves del partido

1. Ritmo de competencia para América

Con varias semanas sin actividad oficial, este duelo servirá para mantener la intensidad y probar variantes antes de enfrentar a Monterrey en los Cuartos de Final.

2. Un Galaxy en reconstrucción

Las múltiples bajas, mala temporada y rotaciones obligadas ponen al equipo angelino en modo experimental.

3. Oportunidad para suplentes azulcremas

Jugadores con pocos minutos podrán mostrarse y convencer a Jardine de cara a la Liguilla.

🔮 Pronóstico del amistoso

América 2-1 LA Galaxy

Las Águilas llegan con más continuidad, mayor necesidad competitiva y un plantel más profundo, incluso con bajas por convocatoria. El Galaxy, con rotaciones y sin ritmo, podría complicarse ante un América intenso y con suplentes buscando destacar.

Last modified: noviembre 15, 2025