Mikey Garcia vs Jessie Vargas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Después del gran enfrentamiento de peso pesado el pasado fin de semana entre Deontay Wilder y Tyson Fury, nuestro enfoque estará en la división de peso welter este sábado 29 de febrero en The Ford Center en The Star en Frisco, Texas. El evento principal será un choque de ex campeones mundiales entre Mikey García y Jessie Vargas. La cartelera también contará con dos peleas por el título mundial y el regreso de un contendiente de peso pesado superior.

Hora y Canal Mikey Garcia vs Jessie Vargas

Sede: The Ford Center en The Star en Frisco, Texas, Estados Unidos

Hora: 6:00 pm PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm en México.

Canal: DAZN en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Mikey Garcia vs Jessie Vargas en VIVO

El evento principal será para el título vacante WBC Diamond Welterweight. El ex campeón de cuatro divisiones de peso Mikey García (39-1, 30 KO’s) de Moreno Valley, California, se enfrentará con el ex campeón de dos divisiones de peso Jessie «The Pride of Las Vegas» Vargas (29-2-2, 11 KO’s) de Las Vegas, Nevada.

García, quien ganó títulos en 126, 130, 135 y 140, ascendió a la división de peso welter el año pasado. En un esfuerzo por ganar un título en una quinta división de peso, luchó contra uno de los mejores pesos welter en Errol Spence Jr. García terminó perdiendo una decisión unánime de doce asaltos, pero en un esfuerzo valiente. Con casi un año de descanso, García está de regreso y listo para intentar otro título mundial en la división de peso welter. Primero, necesita superar la dura prueba que representará Jessie Vargas.

Vargas, que ha ganado títulos en 140 y 147, está buscando una oportunidad por el título. Desde que perdió su título mundial de peso welter de la OMB ante Manny Pacquiao en 2016, ha ido 2-0-2 en sus últimas cuatro peleas.

Ambos luchadores están buscando una gran victoria este fin de semana. García es el favorito para ganar la pelea, ya que es el boxeador más superior. Vargas, por otro lado, es el luchador natural más grande entre los dos. Tendrías que pensar que Vargas tiene más que perder en esta pelea que García. Si Vargas pierde, esto puede prácticamente acabar con su carrera y alejarse de una oportunidad por el título. Si García pierde, se le recordará que vuelva a bajar a 140 o 135, donde está en su mejor momento. Espere una pelea entretenida entre dos boxeadores que adoran mezclarlo.

Una de las peleas más intrigantes en la cartelera será la co-característica en la división súper mosca. Román «Chocolatito» González (48-2, 40 KO) de Nicaragua, está de regreso para tener otra oportunidad de convertirse en campeón mundial nuevamente. González, que era un campeón de la división de cuatro pesos, fue una vez anunciado como el rey libra por libra. En 2017, González perdió peleas consecutivas contra Srisaket Sor Rungvisai, lo que lo hizo volver al punto de que algunos críticos piensan que ya no es el mismo luchador. Eso puede cambiar el sábado con una victoria, pero no será fácil. Su retador es el campeón mundial súper mosca de la AMB, Khalid Yafai (26-0, 15 KO) del Reino Unido. Yafai, que fue un aficionado condecorado, ganó el título mundial en 2016. Ha realizado cinco defensas de título exitosas y ahora buscará su sexta defensa de título. Yafai es un buen boxeador con velocidad y buen trabajo con los pies. Sin embargo, todavía necesita una victoria distintiva y una victoria sobre González lo haría. Esta será una pelea interesante con un contraste de estilos. Yafai mirará al box y se moverá mientras el agresivo González se adelantará. ¿Será Yafai un gran avance como la nueva estrella en la división o le queda a González otra gran victoria?

Mikey Garcia vs Jessie Vargas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2020