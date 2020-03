LASK vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Europa League 2019-2020

Tweet on Twitter

Se abren las emociones de los partidos de ida en los Octavos de Final de la Europa League 2019-2020 este jueves 12 de marzo, cuando el LASK busque aprovechar su condición de local para tomar ventaja al recibir a un Manchester United que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Linzer Stadion.

Hora y Canal LASK vs Manchester United

Sede: Linzer Stadion, Waldstadion, Austria

Hora: 5:55 pm de Inglaterra. 11:55 am de México y Centroamérica. 12:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en Latinoamérica. UniMás en Estados Unidos.

LASK vs Manchester United en VIVO

El cuadro del LASK es un club que milita en la Bundeslga Austriaca donde están cumpliendo con un gran papel siendo líderes generales. El pasado domingo visitaron al Mattersburg logrando vencerlos con solitaria anotación de Joao Klauss.

Die Schwarz-Weißen se midió al AZ Alkmaar en los 16avos de final de la Liga Europea donde se midieron al AZ Alkmaar. En la ida igualaron 1-1 en Holanda, mientras que en la vuelta, con doblete de Marko Raguz, se llevaron el triunfo 2-0 y la clasificación con global 3-1.

Por su parte, el Manchester United está teniendo una temporada irregular en la Premier League donde marchan quintos, pero llegan motivados, dado que el domingo pasado recibieron al Manchester City logrando vencerlos 2-0 con goles de Anthony Martial y Scott McTominay.

Los Red Devils no tuvieron problemas en los 16avos de final de la Europa League donde se midieron al Brujas. En la ida igualaron a uno en Bélgica, mientras que en la vuelta, en casa, ganaron 5-0 con doblete de Frederico Rodrigues para avanzar con global 6-1.

Tanto el LASK como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria. En los pronósticos los Red Devils son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, sin embargo los Austriacos llegan en buen momento y si sueñan con la campanada es vital ganar en casa. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. LASK vs Manchester United.

