Juárez vs Necaxa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 eLigaMX 2020

Se abren las emociones de la jornada 5 de la eLigaMX 2020 este viernes 24 de abril, cuando los Bravos de Juárez busquen aprovechar su condición de local para sumar su primer triunfo del campeonato, pero tendrán que recibir a un Necaxa que también llega urgido de ganar.

Hora y Canal Juárez vs Necaxa

Sede: Estadio Virtual

Hora: 2:00 pm de México. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN

Juárez vs Necaxa en VIVO

El cuadro de Juárez ha tenido un arranque de campaña complicado que los tiene peleando en la zona baja de la tabla al sumar apenas un empate y han sido vencidos en 3 ocasiones, por lo que no pueden fallar en casa.

Los Bravos vienen de un duro descalabro el martes pasado cuando visitaron al América en un duelo donde Diego Rolán estuvo en el control siendo vencido 6-3.

Por su parte, Necaxa tampoco la ha pasado bien en el inicio de campaña y no puede rezagarse. Ellos suman 2 empates y 2 partidos perdidos en 4 fechas.

Los Rayos vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Puebla en un choque cerrado, donde Carlos Guzmán estuvo en el control siendo más claro que su rival, pero tuvo que conformarse con un empate a uno.

Tanto Juárez como el Necaxa saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por la clasificación, saben que no hay margen de error si no quieren rezagarse en la pelea por la liguilla. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Juárez vs Necaxa.

