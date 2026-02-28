Borussia Dortmund vs Bayern Múnich EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 24 Bundesliga 2025-26

Bundesliga

El clásico del fútbol alemán vuelve a paralizar la Bundesliga este sábado, cuando Borussia Dortmund reciba a Bayern Munich en el Signal Iduna Park. Más que un duelo de orgullo, el Der Klassiker puede marcar un antes y un después en la pelea por el título 2025-26.

Un Dortmund obligado a resistir

El conjunto dirigido por Niko Kovac llega segundo en la tabla con 52 puntos, ocho menos que el Bayern, a falta de 11 jornadas. El empate 2-2 ante RB Leipzig el pasado fin de semana dejó sensaciones encontradas: rescatar un punto tras ir perdiendo 0-2 habla de carácter, pero también evidenció fragilidades defensivas.

Las dudas aumentaron tras la dura derrota 4-1 frente al Atalanta en Champions League, resultado que supuso la eliminación europea. En apenas dos partidos, el Dortmund ha encajado seis goles, más que en los seis anteriores juntos.

Sin embargo, en la Bundesliga su rendimiento ha sido notable: 16 encuentros consecutivos sin perder (11 victorias) y un fortín en casa donde han ganado nueve de 11 partidos. Además, son el equipo menos goleado como local (ocho tantos encajados) y han marcado al menos dos goles en ocho de sus últimos nueve compromisos en el Signal Iduna Park.

Bayern, potencia ofensiva imparable

El equipo de Vincent Kompany llega como líder sólido y con la posibilidad de asestar un golpe casi definitivo a las aspiraciones de su eterno rival. Una victoria ampliaría la ventaja a 11 puntos, una distancia difícil de remontar en el tramo final.

Los bávaros encadenan cuatro triunfos consecutivos y suman 85 goles en liga, proyectándose a un registro histórico que superaría el récord de 101 tantos en una sola temporada. Su poder ofensivo es, sencillamente, demoledor.

No obstante, el Bayern ha mostrado cierta vulnerabilidad atrás en las últimas semanas: 10 goles encajados en sus últimos ocho partidos ligueros, después de haber recibido solo 11 en las primeras 15 jornadas. Incluso en su reciente victoria ante Eintracht Frankfurt (3-2), dejaron escapar parte de su ventaja en los minutos finales.

Como visitante, el rendimiento es casi impecable: siete victorias en sus últimas ocho salidas y ocho partidos consecutivos fuera de casa sin perder.

Un Klassiker con aroma a final

Los últimos enfrentamientos han sido equilibrados, con ambos equipos repartiéndose victorias y empates en los choques recientes. En octubre de 2025, el Bayern se impuso 2-1, resultado que ahora el Dortmund intentará vengar ante su afición.

El contexto invita a pensar en un partido intenso, abierto y con goles. Dortmund necesita arriesgar para mantener viva la lucha por el título, mientras que Bayern cuenta con la confianza y la pegada necesarias para castigar cualquier error.

Pronóstico

El excelente rendimiento del Dortmund en casa contrasta con la contundencia ofensiva del Bayern. Aunque los locales han mostrado debilidades recientes, su fortaleza en el Signal Iduna Park podría equilibrar la balanza.

Se espera un duelo vibrante y con alternativas en el marcador.

Pronóstico: Borussia Dortmund 2-2 Bayern Munich

Last modified: febrero 28, 2026