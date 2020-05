Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Bundesliga 2019-2020

Tweet on Twitter

Gran partido nos espera este sábado 23 de mayo cerrando el día en la jornada 27 de la Bundesliga 2019-2020, cuando el Bayern Múnich busque mantenerse en lo más alto de la tabla, pero recibirán a un Eintracht Frankfurt que intentará dar la sorpresa en su visita al Allianz Arena.

Hora y Canal Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt

Sede: Allianz Arena, Múnich, Alemania

Hora: 6:30 pm de Alemania. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México. ESPN en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt en VIVO

El cuadro del Bayern Múnich se mantiene como el rival a vencer, ya demostró que regresó como si nada, pero no pueden aflojar. Después de 26 jornadas suman 18 triunfos, 4 empates y han sido vencidos en otros 4 duelos.

Los Bávaros reanudaron su actividad con el pie derecho el domingo pasado cuando visitaron al Unión Berlín logrando vencerlos 0-2 con goles de Robert Lewandowski y Benjamin Pavard.

Por su parte, el Eintracht Frankfurt ha cumplido con un torneo irregular peleando en media tabla, aunque con un duelo pendiente, dado que ellos han disputado 25 juegos con saldo de 8 triunfos, 4 empates y 13 partidos perdidos.

Las Águilas regresaron a la actividad con una dolorosa derrota en la jornada pasada cuando recibieron al Borussia Monchengladbach cayendo 1-3.

Tanto el Bayern Múnich como el Eintracht Frankfurt saben de la importancia de este partido ahora que van tomando ritmo tras la larga pausa que tuvieron; en la tabla general encontramos a los Bávaros como líderes con 58 puntos, mientras que las Águilas se ubican en el treceavo lugar con 28 unidades en esta Bundesliga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt.

