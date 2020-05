Mainz vs RB Leipzig EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Bundesliga 2019-2020

Abrimos la actividad de este domingo 24 de mayo siguiendo con la actividad de la jornada 27 de la Bundesliga 2019-2020 con un buen duelo, donde el Mainz volverá a jugar en casa con la misión de sorprender a un RB Leipzig que necesita ganar en su visita al Opel Arena.

Hora y Canal Mainz vs RB Leipzig

Sede: Opel Arena, Maguncia, Alemania

Hora: 3:30 pm de Alemania. 8:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México. ESPN en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Mainz vs RB Leipzig en VIVO

El cuadro del Mainz ha tenido un torneo complicado peleando en la zona baja de la tabla intentando alejarse de la zona de descenso. Después de 26 jornadas suman 8 triunfos, 3 empates y han sido vencidos en 15 ocasiones.

El Club de Carnaval viene de un buen regreso la semana pasada cuando visitaron al Colonia logrando recuperarse de un 2-0 para igualar 2-2 con anotaciones de Taiwo Awoniyi y Pierre Kunde.

Por su parte, el RB Leipzig ha sido uno de los equipos protagonistas de la competencia, pero si todavía sueña con el título no pueden fallar. Ellos cosechan 14 triunfos, 9 empates y 3 partidos perdidos.

Los Toros Rojos no tuvieron el regreso a la actividad como hubiesen querido, dado que en la jornada pasada recibieron al Friburgo firmando un 1-1 con anotación de Yussuf Poulsen.

Tanto el Mainz como el RB Leipzig saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita tomar un respiro en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos al Club del Carnaval en el quinceavo puesto con 27 puntos, mientras que los Toros Rojos son cuartos con 51 unidades en esta Bundesliga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Mainz vs RB Leipzig.

