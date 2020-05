Borussia Dortmund vs Bayern Múnich EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 Bundesliga 2019-2020

Tweet on Twitter

Partidazo de poder a poder tendremos este martes 26 de mayo en el arranque de la jornada 28 de la Bundesliga 2019-2020, cuando el Borussia Dortmund busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en la pelea, pero recibirán al Bayern Múnich que querrá sellar su título en el Signal Iduna Park.

Hora y Canal Borussia Dortmund vs Bayern Múnich

Sede: Signal Iduna Park, Dortmund, Alemania

Hora: 6:30 pm de Alemania. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México. ESPN en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Borussia Dortmund vs Bayern Múnich en VIVO

El cuadro del Borussia Dortmund ha tenido un buen torneo manteniéndose en la pelea por el título, pero saben que no tienen margen de error. Después de 27 jornadas suman 17 triunfos, 6 empates y han sido vencidos en 4 ocasiones.

El BVB viene de una valiosísima victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Wolfsburg logrando doblegarlos 0-2 con goles de Raphael Guerreiro y Achraf Hakimi.

Por su parte, el Bayern Múnich se mantienen como el rival a vencer, pero igual saben que muchas de sus aspiraciones están puestas en lo que hagan este miércoles. Ellos suman 19 triunfos, 4 empates y 4 partidos perdidos.

Los Bávaros vienen de una contundente victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Eintracht Frankfurt logrando aplastarlos 5-2 con goles de Leon Goretzka, Thomas Muller, Robert Lewandowski, Alphonso Davies, así como un autogol.

Tanto el Borussia Dortmund como el Bayern Múnich saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por el título; en la tabla general encontramos al BVB como sublíder con 57 puntos, mientras que los Bávaros son líderes con 61 unidades en esta Bundesliga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Borussia Dortmund vs Bayern Múnich.

