RB Leipzig vs Hertha Berlín EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 Bundesliga 2019-2020

Abrimos la actividad de este miércoles 27 de mayo en la jornada 28 de la Bundesliga 2019-2020, cuando el RB Leipzig busque seguir con su inercia positiva al recibir al Hertha Berlín que intentará dar la sorpresa en el Red Bull Arena.

Hora y Canal RB Leipzig vs Hertha Berlín

Sede: Red Bull Arena, Leipzig, Alemania

Hora: 6:30 pm de Alemania. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México. ESPN en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

RB Leipzig vs Hertha Berlín en VIVO

El cuadro del RB Leipzig es uno de los equipos protagonistas de la competencia peleando en los primeros puestos, ya que en 27 jornadas suman 15 triunfos, 9 empates y han sido vencidos en apenas 3 compromisos, siendo el que menos derrotas tiene en el campeonato.

Los Toros Rojos vienen de una contundente victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Mainz logrando una aplastante victoria 0-5 con hat-trick de Timo Werner y goles de Yussuf Poulsen y Marcel Sabitzer.

Por su parte, el Hertha Berlín está teniendo un torneo irregular deambulando en media tabla, ya sin mucho que pelear. Ellos cosechan 9 triunfos, 7 empates y han perdido en 11 duelos.

Die Alte Dame viene de una gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Unión Berlín logrando un claro 4-0 con goles de Vedad Ibisevic, Dodi Lukebakio, Matheus Cunha y Dedryck Boyata.

Tanto el RB Leipzig como el Hertha Berlín saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar rumbo al último tercio de la campaña; en la tabla general encontramos a los Toros rojos en la tercera posición con 54 puntos, mientras que La Vieja Dama marcha décimo con 34 unidades en esta Bundesliga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. RB Leipzig vs Hertha Berlín.

