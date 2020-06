Tweet on Twitter

El Napoli dio la sorpresa de la Copa de Italia 2019-2020 al vencer en penales a la Juventus tras empatar 0-0 en 90 minutos.

El partido arrancó con dominio de la Juventus que tuvo la primera al minuto 5 con disparo de Cristiano Ronaldo que Meret salvó, los minutos pasaban con dominio de la Vecchia Signora, pero al 24 en un tiro libre Lorenzo Insigne estuvo cerca de aparecer por el Napoli con disparo al poste, al 39 Meret le ganó un balón a CR7 que se quedaba solo, al 41 Buffon tuvo un par de buenas atajadas para irnos al descanso con el 0-0. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía muy cerrado, pero a poco a poco la Juventus empezó a presionar, en la recta final se fue con todo, pero la realidad es que no hubo demasiada claridad ante un Napoli que le apostaba todo a los penales, sin embargo al 90+1 Gianluigi Buffon tuvo que recostarse y con un poco de suerte el disparo terminó en el poste para irnos a los penales.

Arrancó la definición de penales donde Meret detuvo el disparo de Dybala. Lorenzo Insigne no fallaba para el 0-1 del Napoli. Douglas Costa venía a volarla, mientras que Politano ponía el 0-2. Bonucci anotó el primero de la Juve, pero Gli Azzuri no fallaba para el 1-3. La Vecchia Signora se mantenía con vida poniendo el 2-3, pero Milik no perdonaba para el 2-4 final.

Así, el Napoli se proclamó campeón de la Copa de Italia ante una Juventus que ahora tendrá que ir por todo por la Serie A y Champions League.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales Juventus vs Napoli 0(2)-0(4) Final Copa de Italia 2019-2020