Seguimos con las emociones de este sábado 27 de junio en la jornada 32 de la Premier League 2019-2020, cuando el Norwich busque aprovechar su condición de local para dar la gran campanada al recibir a un Manchester United que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Carrow Road.

Hora y Canal Norwich vs Manchester United

Sede: Carrow Road, Norwich, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Inglaterra. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Norwich vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Norwich está teniendo una campaña muy dura que parece tenerlos condenados a descender, dado que en 31 jornadas apenas han sido capaces de sumar 5 victorias, 6 empates y han sido derrotados en 20 duelos.

Los Canarios vienen de una nueva derrota en la jornada pasada cuando recibieron al Everton siendo superados 0-1.

Por su parte, el Manchester United se encuentra luchando por un boleto a la próxima Champions League, saben que no hay margen de error. Ellos cosechan 13 triunfos, 10 empates y han perdido en 8 compromisos.

Los Red Devils vienen de un contundente triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Sheffield United logrando un claro 3-0 con hat-trick de Anthony Martial.

Tanto el Norwich como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos necesitan los puntos en la lucha por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Canarios en el último puesto con 21 puntos, mientras que los Red Devils son quintos con 49 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Norwich vs Manchester United.

Norwich vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 32 Premier League 2019-2020