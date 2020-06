Celta vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 32 Liga Española 2019-2020

Seguimos con las emociones de este sábado 27 de junio en la jornada 32 de la Liga Española 2019-2020, cuando el Celta de Vigo busque aprovechar su condición de local para dar la campanada ante un Barcelona que no tiene margen de error, saldrá a imponer su jerarquía en su visita a Balaídos.

Como llegan los equipos

El cuadro del Celta ha tenido una campaña complicada luchando por la salvación, pero han venido mejorando y quieren seguir con esa buena inercia. Después de 31 jornadas suman 7 triunfos, 12 empates y han sido vencidos en 12 ocasiones.

Los Celestes, de Néstor Araujo, vienen de una grandísima victoria en la jornada pasada cuando visitaron a la Real Sociedad logrando doblegarlos con solitaria anotación de Iago Aspas.

Por su parte, el Barcelona no ha convencido del todo, pero se mantiene en carrera por el título, saben que no hay margen de error. Después de 31 jornadas suman 21 victorias, 5 empates y han perdido en 5 choques.

Los Blaugranas vienen de una sufrida victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Athletic Bilbao logrando vencerlos con solitaria anotación de Ivan Rakitic.

Tanto el Celta como el Barcelona saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Celestes en la posición 16 con 33 unidades, mientras que los Blaugranas son sublíderes con 68 puntos en LaLiga.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez en la primera vuelta del campeonato en Camp Nou el pasado 9 de noviembre donde los Blaugranas se llevaron un contundente triunfo 4-1 con hat-trick de Leo Messi y uno más de Sergio Busquets.

Hora y Canal Celta vs Barcelona

El juego entre Celta vs Barcelona se estará disputando en punto de las 5:00 pm en España; en Estados Unidos iniciará a las 8:00 am del Pacífico y 11:00 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:00 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:00 am

Bolivia y Venezuela: 11:00 am

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 12:00 pm

La transmisión del partido Barcelona vs Celta en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Movistar LaLiga en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por ESPN, mientras que en Estados Unidos podrán verlo por beIN Sports. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Celta vs Barcelona en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de un gran choque donde los Celestes llegan en un buen momento listos para sorprender, pero la realidad es que los Blaugranas son favoritos por el gran poder de su plantel. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Celta vs Barcelona.

Celta vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 32 Liga Española 2019-2020