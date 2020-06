Gran partido tendremos este domingo 28 de junio siguiendo con la jornada 28 de la Serie A 2019-2020, cuando el Milán busque sumar un nuevo triunfo que los acerque a competencias europeas, pero recibirán a la Roma que saldrá con por puntos a San Siro.

Hora y Canal Milán vs Roma

Sede: Estadio San Siro, Milán, Italia

Hora: 5:15 pm de Italia. 10:15 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:15 am PT / 11:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en México y Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Milán vs Roma en VIVO

El cuadro del Milán está teniendo una campaña irregular, necesita apretar el paso si quieren llegar a competencias europeas. Después de 27 jornadas suman 11 victorias, 6 empates y han sido vencidos en 10 ocasiones.

Il Diavolo viene de una contundente victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Lecce logrando un claro 1-4 con goles de Samu Castillejo, Giacomo Bonaventura, Ante Rebic y Rafael Leao.

Por su parte, la Roma se encuentra luchando también por competencias europeas, pero si quiere Champions no tiene margen de error. Ellos suman 14 triunfos, 6 empates y han sido vencidos en 7 duelos.

La Loba viene de una buena victoria en la jornada pasada cuando vinieron de atrás para doblegar 2-1 al Sampdoria con doblete de Edin Dzeko.

Tanto el Milán como la Roma saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por Europa; en la tabla general encontramos a Il Diavolo en la séptima posición con 39 puntos, mientras que La Loba es quinto con 48 unidades en la Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Milán vs Roma.

Milán vs Roma EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 Serie A 2019-2020