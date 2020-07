UFC 251 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Usman vs Masvidal en VIVO?

UFC 251 se ha puesto interesante. Muy interesante

Después de que Gilbert Burns dio positivo por COVID-19 y fue eliminado de la pelea por el título del evento principal de UFC 251 contra el actual campeón Kamaru Usman, la mayoría asumió que el título de peso welter ya no estaría en juego este sábado, pero todo mejoró con el anuncio de Jorge Masvidal.

Masvidal ha aprobado oficialmente una prueba obligatoria de COVID-19, por lo que ahora el hombre al que llaman Street Jesus, que recientemente venció a Nate Díaz por el título único de BMF, reemplazará a Gilbert Burns y se enfrentará a Usman en el evento principal. de UFC 251.

Lo cual es una gran noticia para los fanáticos. Usman vs Masvidal es la pelea que la mayoría de la gente quería ver en primer lugar. Las negociaciones previas entre el jefe de UFC, Dana White, y Masvidal habían salido mal, obligando a White a ir con Burns, pero los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas y parece que White y Masvidal llegaron a un acuerdo a la hora 11. Esta exitosa pelea por el título ahora es una oportunidad.

En este momento, Masvidal es uno de los luchadores más carismáticos y de alto perfil en el UFC, por lo que este debería ser un problema. Como combinación de estilo es fascinante. Masvidal es un atacante con defensa de derribo de clase mundial. Usman es un luchador agotador, con un gran tanque de gasolina y un juego de kickboxing en evolución. Dado que esta es una pelea sin mucha preparación para Masvidal, Usman será el favorito de las apuestas, pero ¿recuerda lo que sucedió la última vez que Masvidal se enfrentó a un peleador?

Sería una locura descartar a Masvidal aquí.

Fecha, Hora y Canal UFC 251

La UFC 251 se llevará a cabo el sábado 11 de julio. La cobertura de pago por evento comienza a las 7 p.m ET. Usman y Masvidal deberían ingresar al octágono alrededor de las 10:00 p.m ET. Otros horarios son

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 7:00 pm

México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 8:00 pm

Bolivia y Venezuela: 9:00 pm

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:00 pm

La cartelera principal se transmitirá en exclusiva por pay-per-view en los Estados Unidos por ESPN+ y se puede comprar a un precio de $64.99. Para obtener más información sobre cómo solicitar UFC 251: Usman vs Masvidal, comuníquese con su proveedor de servicios de cable o visite UFC.com. También podrá verlo online en vivo UFC 251 y se podrá ver la cartelera principal en UFC.TV por $64.99.

En Latinoamérica (Excepto México y Chile) podrán ver la cartelera completa de la UFC 251 mediante ESPN en ESPN Knockout. En México se verá por Fox Premium.

Cartelera UFC 251

Cartelera PPV

Kamaru Usman vs Jorge Masvidal

Alexander Volkanovski vs Max Holloway

Petr Yan vs Jose Aldo

Jéssica Andrade vs Rose Namajunas

Amanda Ribas vs Paige VanZant

Cartelera Preliminar

Volkan Oezdemir vs Jiri Prochazka

Elizeu Zaleski dos Santos vs Muslim Salikhov

Makwan Amirkhani vs Danny Henry

Leonardo Santos vs Roman Bogatov

Preliminares UFC Fight Pass

Marcin Tybura vs. Alexandr Romanov

Raulian Paiva vs. Zhalgas Zhumagulov

Karol Rosa vs. Vanessa Melo

Martin Day vs. Davey Grant

UFC 251 EN VIVO

Es fantástico. La cartelera principal en particular es espectacular, con tres peleas por el título. Max Holloway intenta recuperar su corona de peso pluma contra el actual campeón Alexander Volkanovski.. Petr Yan vs Jose Aldo podría no ser la pelea por el título de peso gallo que la mayoría de los expertos en MMA querían, pero es un gran enfrentamiento con dos de los mejores atacante del UFC.

También podemos ver el regreso de la ex reina del peso paja Rose Namajunas. Hombre. Esta es una cartelera de UFC para todas las edades y sería una locura perderse.

