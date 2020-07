Las Chivas sufrieron una dura derrota 2-0 ante los Tigres en la jornada 2 de la Copa GNP por México 2020.

El partido arrancó muy trabado, no había mucha claridad, Tigres parecía tomar las riendas, pero la realidad es que no estaban finos en el último toque, al 26 André-Pierre Gignac tuvo la primera oportunidad clara que no pudo definir, al 40 JJ Macías perdonó frente a Nahuel y eso le costó al 43 cuando Leo Fernández mandó un centro perfecto para que Gignac la empujará poniendo el 0-1. Para el segundo tiempo, apenas corrían los 8 minutos cuando André-Pierre Gignac no perdonó un mano a mano ante Gudiño para poner el 0-2, tras eso las Chivas intentaron reaccionar, vinieron varios cambios, pero ya no hubo más.

Así, los Tigres arribaron a 4 puntos dejando a las Chivas con 3 unidades. En actividad de la fecha 3 y última de la fase de grupos, el Guadalajara se medirá a Mazatlán el sábado, un día después la UANL se enfrentará al Atlas. Chivas 0-2 Tigres.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Chivas vs Tigres 0-2 Jornada 2 Copa GNP México 2020