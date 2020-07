Tweet on Twitter

Share on Facebook

El Pachuca logró un buen triunfo 1-0 sobre el Atlético San Luis en las semifinales de la Copa Telcel 2020.

El partido arrancó con dominio del Pachuca que tardó apenas 14 minutos en abrir el marcador cuando Romario Ibarra mandó un buen centro que Roberto de la Rosa no perdonó para el 1-0, al 23 otra vez de la Rosa estuvo cerca del segundo, Romario Ibarra también intentaba al 28, Atlético San Luis intentó reaccionar, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, a los 14 minutos Mauro Quiroga estuvo cerca del empate, Anderson Julio sacó disparo por encima del arco, el Atlético San Luis apretó, pero el empate no llegó.

Así, el Pachuca firmó su boleto a la Final el próximo viernes, mismo día en que Atlético San Luis disputará el duelo por el tercer lugar, ambos rivales saldrán del León vs Juárez. Pachuca 1-0 Atlético San Luis.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Pachuca vs Atlético San Luis 1-0 Copa Telcel 2020