[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales Cruz Azul vs Tigres 1(4)-1(3) Semifinales Copa GNP México 2020

El Cruz Azul demostró que será el rival a vencer en la nueva campaña al vencer en penales a los Tigres en las semifinales de la Copa GNP por México 2020.

El partido arrancó con ligero dominio del Cruz Azul, pero sin mucha claridad, al 22 André-pierre Gignac sacó disparo que pasó por encima del arco, fue hasta el 32 cuando llegó la primera de real peligro con disparo de Gignac que Corona alcanzó a salvar, sin embargo apenas 3 minutos después Luis Quiñones entró solo sin marca en un tiro de esquina para poner el 0-1, la Máquina Cementera buscó reaccionar, pero al descanso no hubo más. Para el segundo tiempo el Cruz Azul buscaba reaccionar, Yoshimar Yotún intentaba al 55, vinieron los cambios, la Máquina Cementera adelantó lineas en la recta final, al 86 tuvieron la más clara con una increíble falla de cabeza dentro del área chica de Gutíerrez que la mandó por arriba y parecía que les costaría la eliminación, pero al 93 en un balón parado Igor Lichnovski apareció de cabeza para el 1-1.

André-Pierre Gignac abrió la serie poniendo en ventaja a la UANL, mientras que Milton Caraglio reventó el poste. Quiñones venía por Tigres pero Gudiño detuvo el disparo, Gutíerez no perdonó para poner el empate. Jesús Dueñas puso el 2-1 y Adrián Aldrete falló. Carlos Salcedo puso el 3-1, Orbelín Pineda mantuvo con vida a la Máquina, y Gudiño se vestía de héroe deteniendo el disparo a Carioca, Cabecita Rodríguez no perdonó para el 3-3 que nos mandaba a muerte súbita. Guido Pizarra reventó el poste y Cruz Azul no falló para el 4-3 final.

Así, el Cruz Azul firmó su boleto a la Final el próximo domingo donde se medirán al ganador del Chivas vs América, mientras que Tigres quedó eliminado y se continuará preparando para su debut en la Liga MX. Cruz Azul 1-1 Tigres.

