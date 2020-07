Manchester United vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales FA Cup 2019-2020

Tweet on Twitter

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 19 de julio en las semifinales de la FA Cup 2019-2020, cuando el Manchester United busque seguir con su buen paso y meterse a la final ante un Chelsea que también saldrá con todo en la cancha del Wembley Stadium.

Como llegan los equipos

El cuadro del Manchester United está cumpliendo con una buena temporada en la Premier League donde ha regresado con todo para meterse de lleno en la pelea por la Champions League. El jueves pasado visitaron al Crystal Palace logrando doblegarlos 0-2 con goles de Marcus Rashford y Anthony Martial.

Los Red Devils tuvieron un duelo muy cerrado en los cuartos de final donde visitaron al Norwich en un duelo que igualaron 1-1 en 90 minutos para tener que irse hasta los tiempos extra donde Harry Maguire les dio la clasificación a 2 minutos del final.

Por su parte, el Chelsea no ha regresado como hubiese querido teniendo un paso irregular, pero se mantienen en zona de Champions en la Premier League que es su objetivo. El martes pasado recibieron al Norwich logrando doblegarlos con solitaria anotación de Olivier Giroud.

Los Blues tuvieron un duelo muy cerrado en los cuartos de final de la Copa donde visitaron al Leicester City logrando vencerlos gracias a solitaria anotación de Ross Barkley.

Tanto el Manchester United como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita firmar su boleto a la Final, no hay margen de error, hay que recordar que es a «matar o morir».

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 17 de febrero en la Premier League en Stamford Bridge. En aquel choque los Red Devils se llevaron el triunfo 0-2 con anotaciones de Anthony Martial y Harry Maguire.

Hora y Canal Manchester United vs Chelsea

El juego entre Manchester United vs Chelsea se estará disputando en punto de las 6:00 pm de Inglaterra; en Estados Unidos iniciará a las 10:00 am del Pacífico y 1:00 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 11:00 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 12:00 pm

Bolivia y Venezuela: 1:00 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 2:00 pm

La transmisión del partido Chelsea vs Manchester United en VIVO para la televisión será en exclusiva por BT Sport en Inglaterra; en México, Argentina y el resto de Latinoamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Emirates FA Cup que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Manchester United vs Chelsea en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán con todo por la victoria y el boleto. En los pronósticos los Red Devils son ligeros favoritos por lo bien que se han visto, pero los Blues tienen el potencial para pensar en el triunfo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Chelsea.

